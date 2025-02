Ad Eboli arriva Alessandro Cecchi Paone

Martedì 11 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze Michele Siani del Liceo Scientifico A. Gallotta di Eboli, si terrà una tappa particolarmente importante del tour di incontri che il popolare giornalista e anchor man Alessandro Cecchi Paone sta tenendo in tutta Italia, per presentare il suo ultimo libro Raimondo di Sangro di Sansevero – Dialogo sull’immortalità (edito da De Nigris).

L’iniziativa

L’evento avverrà infatti nell’ambito della rassegna di incontri letterari A tu per tu con l’autore , in occasione delle Celebrazioni per l’Anno Leviano 50° 80° 90°, all’insegna delle attività legate al prestigioso Premio Carlo Levi 2025 Cristo si è fermato a Eboli.

A dialogare con l’autore ci sarà lo scrittore e giornalista Flavio Pagano (vincitore tra l’altro proprio del Carlo Levi nel 2024).

Prenderanno parte all’incontro la presidente della Fondazione Luigi Gaeta Centro Studi Carlo Levi, Rosaria Gaeta, la dirigente Liceo A. Gallotta Anna Gina Mupo, e il sindaco di Eboli Mario Conte.

Il libro

Il libro, nel solco di una tradizione percorsa da altri grandi personaggi della scena culturale italiana, come Umberto Eco e Alberto Arbasino, racconta l’ “intervista impossibile” che Cecchi Paone fa al celeberrimo principe di Sansevero, Raimondo di Sangro, una delle figure più importanti e suggestive dell’illuminismo napoletano, che si mosse con straordinaria audacia e genialità al confine fra scienza e magia, e che rese la Cappella Sansevero, oggi museo privato, uno degli scrigni d’arte più celebri e preziosi al mondo.