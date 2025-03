Ad Eboli al via la stagione con lo “Short Track”

Con la primavera si rifiorisce e si torna anche in movimento. E il 23 marzo segna l’inizio ufficiale delle attività di Sport Open 365, presso Bagno Trentotto a Marina di Eboli e non si poteva inaugurare al meglio se non con un evento carico di adrenalina: lo SHORT TRACK – SPORT OPEN 365 organizzato in collaborazione con la ASD Rampikevoli MTB e la supervisione tecnica di Michele Senatore.

Un circuito emozionante, tanti giovani biker pronti a sfidarsi e la passione per il ciclismo che unisce i professionisti, gli organizzatori e quanti hanno già deciso di essere presenti a questo appuntamento sportivo, tra mare, spiaggia e fascia pinetata.

Quella del 23 marzo si preannuncia una giornata imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote insomma, tra gare, divertimento e nuove esperienze da vivere insieme a BagnoTrentotto.

Il programma

8:30 – 10:00 – Verifica licenze e prova percorso

10:30 inizio gare con partenza scaglionata per le varie categorie:

10:30 → G1 Partenza

10:45 → G2 Partenza

11:00 → G3 Partenza

11:15 → G4 Partenza

11:30 → G5 Partenza

12:10 → G6 Partenza

12:40 → PG Partenza

E per chi non è tesserato, nessun problema! Al termine delle gare di Short Track ci sarà un momento di gioco-ciclismo aperto a tutti, perfetto per far avvicinare anche i più piccoli a questo sport che continua ad affascinare e creare connessioni importanti.

[Per info e iscrizioni: rampikevoli@gmail.com – Michele 338 5266118]