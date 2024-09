Ad Atena Lucana si inaugura la nuova sede del Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA): al via corsi per italiani e stranieri

E’ prevista per lunedì, 30 settembre alle 12:30, presso il Plesso Scolastico Atena Lucana in Via G. Marconi ad Atena Lucania, la nuova sede del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.

Aumenta così l’offerta formativa della scuola di Atena Lucana. Nell’anno scolastico 2024-2025 la scuola di Atena Lucana offrirà percorsi di istruzione anche agli adulti italiani e stranieri.

“Il CPIA di Salerno con sede associata ad Atena Lucana – commenta soddisfatta l’assessore Michelina Siciliano – potrà garantire il conseguimento di un titolo di studio agli adulti italiani che ne sono sprovvisti e permettere loro di rientrare in formazione anche per cogliere migliori opportunità lavorative. Inoltre, può agire sull’inclusione sociale della popolazione immigrata mediante l’integrazione linguistica e corsi gratuiti di italiano per stranieri”.