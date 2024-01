Ascea Marina: iniziati i lavori di messa in sicurezza del campo sportivo | VIDEO

Sono iniziati i lavori di manutenzione dell’impianto sportivo di Ascea Marina. La somma stanziata è di circa 36.000 euro, soldi provenienti dalle casse comunali e destinati alla messa in sicurezza delle gradonate, al fine di rendere la struttura fruibile, sia per gli spettatori che per chi pratica le attività sportive in modo amatoriale.

Le dichiarazioni

“Dopo l’acquisizione delle aree del campo al patrimonio comunale, un altro passo avanti è stato fatto”, fa sapere il Sindaco Pietro D’Angiolillo. Ora aspettiamo fiduciosi il finanziamento di circa € 700.000,00 per la sistemazione complessiva dello stesso”, conclude.

La progettualità a cui si fa riferimento, rientrerebbe nell’avviso pubblico emanato dal Consiglio dei Ministri, quale “Fondo sport e periferie 2024”, per realizzare e rigenerare impianti sportivi finalizzati all’attività agnostica, localizzati nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane.

Il precedente

Il Comune di Ascea, tuttavia, negli scorsi anni, non è riuscito ad ottenere tale finanziamento per ben tre volte consecutive. Lo scorso dicembre 2023, infatti, fu la consigliera di minoranza, Caterina Cammarano, a denunciarlo sui social con un video in cui rimarcava la necessità di un impegno comune all’ottenimento di questi ed altri finanziamenti.

Secondo Cammarano, l’inadeguatezza strutturale dell’impianto ha fatto si che molti bambini e ragazzi preferissero le scuole calcio dei comuni vicini, penalizzando così quelle locali.

D’Angiolillo si mostra però fiducioso per l’ottenimento di questo importante e tanto atteso finanziamento.