Ad Altavilla Silentina un concorso per illuminare il Natale

Un concorso per stimolare la creatività dei cittadini e per rendere il Natale ancora più luminoso, è l’idea lanciata dell’amministrazione comunale di Altavilla Silentina, guidata dal sindaco, Francesco Cembalo, che intende, anche in questo modo, arricchire il programma di eventi che puntano a valorizzare le tradizioni culturali e folkloristiche, ma anche a favorire la socialità e l’aggregazione.

Il concorso

Il concorso mira, inoltre, a promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali interessate dall’intensificarsi delle presenze durante le festività natalizie.

Sono tre le sezioni ammesse al concorso, ossia quella dedicata agli esercizi commerciali, quella dedicata alle famiglie e quella dedicata agli spazi pubblici.

I commercianti, gli artigiani e i gestori dei pubblici esercizi, ubicati nel territorio comunale, potranno allestire le loro vetrine e i loro spazi visibili dall’esterno; le famiglie potranno allestire ed addobbare i propri balconi, gli ingressi dei portoni o l’intero condomino partecipando proprio come gruppo di condomini e i comitati di quartiere, le associazioni e i gruppi di interesse potranno abbellire gli spazi pubblici come gli angoli del paese, le piazze e i parchetti.

Gli addobbi ritenuti più belli e suggestivi riceveranno dei premi, ma è prevista anche l’assegnazione di premi speciali.

Come partecipare

Per ufficializzare la partecipazione basterà inviare l’apposita domanda rivolgendosi agli uffici comunali o seguendo le regole indicate sul sito istituzionale dell’ente.

Alla domanda, che dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 dicembre, dovranno essere allegate le foto degli addobbi.

Una commissione valuterà le installazioni e decreterà il vincitore.

“Si tratta di una gara dal sapore della sana competizione attraverso la quale si vuole sostenere la creatività, l’estro, la genialità, ma anche il semplice attivismo di quanti, e sono sempre tantissimi, addobbano abitazioni o vetrine o spazi di Altavilla” hanno fatto sapere dalla casa comunale invitando tutti a partecipare.