Ad Altavilla Silentina il “Tiro alla fune intercomunale” nel ricordo di Pasquale Melito

Ad Altavilla Silentina, precisamente in piazza Russolillo nella frazione di Cerrelli, si è tenuta con straordinario successo la II edizione dell’iniziativa “Tiro alla fune intercomunale”, promossa in memoria di Pasquale Melito, cittadino altavillese e grande tifoso della Salernitana scomparso prematuramente a causa di un malore improvviso.

L’evento sportivo, caratterizzato da una sana competizione e dallo spirito di condivisione, è stato organizzato dal Club “Altavilla Silentina Granata – Pasquale Melito” in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Altavilla Silentina.

Le squadre in gara e la vittoria di Altavilla Silentina

La manifestazione ha visto scendere in campo e sfidarsi le squadre di tiro alla fune rappresentanti i comuni di Altavilla Silentina, Albanella, Roccadaspide, Serre, Petina e il Team Alburni. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa II edizione del “Tiro alla fune intercomunale” è stata la formazione di Altavilla Silentina, padrona di casa. Al termine della gara, tutti i partecipanti sono stati omaggiati con un riconoscimento per la presenza e l’impegno dimostrato.

Spettacoli, musica e intrattenimento a Cerrelli

La serata non si è limitata all’aspetto agonistico, ma è stata arricchita da momenti di intrattenimento musicale, dalle esibizioni delle Ginestre Majorette, dagli spettacoli di danza a cura della Fantasy Dance e della Joseph Dancing School, oltre che dalla presenza di un’area gonfiabili per i più piccoli e di un’area food dedicata alle tipicità locali.

Le testimonianze dell’evento

Ai microfoni di InfoCilento hanno raccontato il significato e il valore dell’iniziativa Gabriele Saponara, socio fondatore del “Club Granata Altavilla Silentina – Pasquale Melito”, e la vicesindaca di Altavilla Silentina, Franca Saponara, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità e nel ricordo dell’amico scomparso.