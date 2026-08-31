Attualità

Ad Altavilla Silentina il “Tiro alla fune intercomunale” nel ricordo di Pasquale Melito

Successo a Cerrelli di Altavilla Silentina per il II Tiro alla fune in memoria di Pasquale Melito. Sport, spettacoli e vittoria della squadra di casa.

Di: Alessandra Pazzanese
Ad Altavilla Silentina il “Tiro alla fune intercomunale” nel ricordo di Pasquale Melito

Ad Altavilla Silentina, precisamente in piazza Russolillo nella frazione di Cerrelli, si è tenuta con straordinario successo la II edizione dell’iniziativa “Tiro alla fune intercomunale”, promossa in memoria di Pasquale Melito, cittadino altavillese e grande tifoso della Salernitana scomparso prematuramente a causa di un malore improvviso.

L’evento sportivo, caratterizzato da una sana competizione e dallo spirito di condivisione, è stato organizzato dal Club “Altavilla Silentina Granata – Pasquale Melito” in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Altavilla Silentina.

Le squadre in gara e la vittoria di Altavilla Silentina

La manifestazione ha visto scendere in campo e sfidarsi le squadre di tiro alla fune rappresentanti i comuni di Altavilla Silentina, Albanella, Roccadaspide, Serre, Petina e il Team Alburni. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa II edizione del “Tiro alla fune intercomunale” è stata la formazione di Altavilla Silentina, padrona di casa. Al termine della gara, tutti i partecipanti sono stati omaggiati con un riconoscimento per la presenza e l’impegno dimostrato.

Spettacoli, musica e intrattenimento a Cerrelli

La serata non si è limitata all’aspetto agonistico, ma è stata arricchita da momenti di intrattenimento musicale, dalle esibizioni delle Ginestre Majorette, dagli spettacoli di danza a cura della Fantasy Dance e della Joseph Dancing School, oltre che dalla presenza di un’area gonfiabili per i più piccoli e di un’area food dedicata alle tipicità locali.

Le testimonianze dell’evento

Ai microfoni di InfoCilento hanno raccontato il significato e il valore dell’iniziativa Gabriele Saponara, socio fondatore del “Club Granata Altavilla Silentina – Pasquale Melito”, e la vicesindaca di Altavilla Silentina, Franca Saponara, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità e nel ricordo dell’amico scomparso.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.