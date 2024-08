Ad Alfano torna l’appuntamento con il Live in PPP

Il comune di Alfano si prepara a vivere una notte magica. La decima edizione del Live in PPP, quest’anno dedicata al circo, promette di essere un evento indimenticabile. Dopo dieci anni di successi, il Live in PPP ha finalmente realizzato il sogno dei suoi fondatori: un circo a cielo aperto nel cuore della comunità. Come affermano gli organizzatori, “CircoX chiude un cerchio che si è sviluppato attraverso l’anima e il cuore”.

Un programma ricco di sorprese

La serata del 10 agosto sarà un susseguirsi di emozioni e sorprese. Si partirà dalla presentazione del libro di Alfonso Tramontano Guerritore, “Il Regno Animale”, per poi tuffarsi nel mondo del circo con le esibizioni acrobatiche del Circo TaTà.

Sul palco si alterneranno artisti di diverse discipline, dal cantautorato di SOLO e Martino Adriani al tributo a Kurt Cobain di Antunzmask. Gli Euthymia porteranno la loro musica avvolgente e mistica, mentre i Plato’s Cave, padroni di casa, offriranno uno show ricco di emozioni e ricordi.

I Matrioska: ospiti d’eccezione

La serata sarà chiusa in bellezza dai Matrioska, una delle band più importanti della scena ska italiana. La loro musica, leggera e coinvolgente, sarà la colonna sonora perfetta per una notte di festa.