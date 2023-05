Ad Albanella ritorna il Palio delle Contrade. Iscrizioni aperte per la sfida delle contrade

Per l’iniziativa, prevista nei giorni 1, 2 e 3 settembre, sono state aperte le iscrizioni. Ogni contrada, per partecipare con la sua squadra, dovrà costituirsi in un comitato formato da almeno sei persone. Tale comitato dovrà poi essere presentato all’organizzazione entro e non oltre il 18 giugno 2023.

I personaggi tipici del palio

Le figure che faranno parte del comitato dovranno essere quelle tipiche del palio albanellese ossia un Capo Contrada, ‘U Prufessòre ra Contrada (responsabile cuulturale della contrada), ‘U Caporale (responsabile della squadra e delle competizioni del Palio), ‘U Mastro ri Feste (responsabile delle feste e della gastronomia e l’Osservatore che curerà i rapporti con l’organizzazione.

Come funziona il palio

Ogni comitato sarà chiamato a dotarsi di un vessillo, di una bandiera, di un motto e di propri colori e dovrà formare la squadra che parteciperà al palio che comprende diversi giochi e diverse attività culturali da svolgere che saranno comunicati, in largo anticipo, in un dettagliato regolamento.

Alle contrade individuate per la partecipazione sono stati attribuiti nomi in dialetto che ben le identificano nella comunità, ossia: Albanella ‘N’Coppa Casalnuovo, Albanella A’ Taverna, Bosco, Cerrina – San Nicola, Matinella Ra’ Coppa U’ Canale, Matinella Ra’ Sotta U’ Canale e San Cesareo.

Il Palio delle Contrade Albanellesi rappresenta anche un importante momento di rievocazione delle tradizioni tanto che i partecipanti dovranno dotarsi di vestiti storici o antichi.

La prima edizione della manifestazione, ideata da Giancarlo Carrano e dal compianto fratello, Mimmo Carrano, risale al 2004.