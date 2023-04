Ad Agropoli nuovo appuntamento per la Rassegna “Gradisce un drink o preferisce un libro?”

Venerdì 28 aprile, alle ore 17.30, sempre presso il “Lumos Cafè” (Cineteatro “E. De Filippo di Agropoli, in Via Taverne), si terrà il quarto appuntamento della Rassegna “Gradisce un drink o preferisce un libro?”, curata dalla Casa editrice “L’ArgoLibro”: cinque appuntamenti di grande qualità per altrettanti libri dedicati alla narrativa, alla poesia, alla saggistica.

La presentazione

Protagonista del nuovo incontro sarà Lucio Rocco, esperto internazionale di razze canine e in particolare dei collie. Lucio ha pubblicato quattro saggi con “L’ArgoLibro”, ma ci si soffermerà soprattutto su “Collie ed altri cani da guerra”, che tratta un argomento particolarmente interessante e poco sviluppato negli anni: il supporto estremamente prezioso dei cani durante i conflitti dei secoli scorsi, in particolare durante i due conflitti mondiali.

Lucio Rocco, grazie alle sue profonde conoscenze e ricerche specifiche che mette a nostra disposizione, ci accompagna in un viaggio avvincente che attraversa i decenni e ci appassiona a storie spesso commoventi e sempre coinvolgenti.

Il programma

Oltre a Milena Esposito e a Giuseppe Salzano, che cureranno l’intervista all’autore e la recensione critica, le letture dei brani scelti saranno affidate a Cristina Orrico, Giovanna Chirico e Angela Paparella. Per gli interventi musicali, invece, spazio alla voce e alla musica di Paola Tozzi e Gianfranco Marra.