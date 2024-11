La Pastorale giovanile della Diocesi di Vallo della Lucania organizza, domenica 24 novembre ad Agropoli, la Giornata Diocesana della Gioventù, un appuntamento che si celebra, annualmente, nella giornata di Cristo Re e che vuole essere l’occasione, per tutti i giovani, di ritrovarsi insieme, per conoscersi, riflettere, giocare, condividere, pregare.

Il tema e il programma della giornata

Il tema scelto quest’anno apre il percorso al cammino giubilare “Pellegrini di Speranza”, che porterà poi, ad agosto, alla partecipazione alla GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù.

Tanti gli ospiti speciali con cui “accendere la speranza, per cambiare il futuro”: i due artisti locali Peppe Foresta, che suonerà dal vivo, e la rapper Bagheera; ci saranno poi Fra Giuseppe e Suor Antonella che proporranno un momento di riflessione animata e S.E. Mons Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Inoltre diversi giovani dell’equipe di PG proporranno dei momenti ed attività da condividere, per sperimentare insieme la bellezza di essere giovani, e in particolare, giovani che sanno guardare al futuro con occhi di speranza e cuore nuovo.



L’appuntamento è presso il Pala Impastato di Agropoli, a partire dalle ore 10.00.

Sarà previsto anche il pranzo insieme, offerto dall’organizzazione.



Tante le associazioni e i giovani che, accanto alla Pastorale Giovanile, hanno partecipato alla fase preparatoria di questo appuntamento. L’evento, infatti, è promosso anche Azione Cattolica, Agesci, Progetto Policoro, CSI, NOI, Anspi e Forum dei Giovani.

La giornata è aperta a tutti i giovani.