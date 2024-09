Ad Agropoli la festa delle Stimmate di San Francesco: si inaugura la nuova Croce in via Mandrolla

Agropoli si prepara a vivere un momento di grande spiritualità e unità. Martedì 17 settembre, la città celebrerà l’Ottocentesimo anniversario delle Stimmate di San Francesco e il Cinquantesimo anniversario della consacrazione della nuova Chiesa a lui dedicata. Un evento che riunirà l’intera comunità in un percorso di fede e devozione.

Un programma ricco di significato

La giornata avrà inizio alle ore 18:00 con il ritrovo presso la Croce del Pellegrino, dove sarà accolto Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Calvosa. Seguirà la benedizione della nuova Croce e dell’area pertinente, riqualificata grazie all’intervento dell’imprenditore Domenico Cerruti, un momento simbolico che introdurrà alla processione verso la Chiesa di San Francesco.

Alle ore 18:45, si terrà la solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Monsignor Calvosa. Un’occasione per ringraziare Dio e per rinnovare il proprio legame con la figura di San Francesco, simbolo di povertà, umiltà e amore per il creato.

Un anniversario da ricordare

La riedificazione della Chiesa di San Francesco, avvenuta grazie alla devozione del popolo agropolese e all’impegno pastorale di Don Cesare Caradonna, rappresenta un capitolo importante nella storia della città. Questo anniversario è un’opportunità per ricordare il legame profondo che unisce la comunità agropolese alla figura di San Francesco e per sottolineare il valore della fede e della tradizione.