Acteon-Atena in corsa: domenica la tradizionale gara podistica sulle strade di Atena Lucana

Tutto pronto per Acteon-Atena in corsa, la gara podistica organizzata dalla Polisportiva Atena Lucana che taglierà domenica prossima (partenza alle 9 in Piazza Vittorio Emanuele) il traguardo delle dieci edizioni. Un risultato che premia gli sforzi dell’associazione presieduta da Peppino Cirigliano e di un gruppo di lavoro che, dopo gli anni di stop per l’emergenza sanitaria, ha scelto di ripartire da basi consolidate nel tempo.

Acteon-Atena: la gara

Il percorso, prima di tutto: un circuito di 1600 metri da ripetere per cinque volte, pianeggiante nella prima parte – in cui i corridori lambiranno il centro antico di Atina – insidioso nel secondo tratto, che prevede la rampa di Viale Kennedy. E poi le tradizionali gare promozionali per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, in programma subito dopo la camminata solidale promossa dall’associazione Le stanze di Igea nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Infine una startlist di tutto rispetto, in cui spiccano la vincitrice dell’edizione 2022, la teen-ager potentina Maria Maddalena Martorano (AVIS Lagonegro) e un regolarista come Damiano De Cesare, salito sul podio un mese fa alla StraSanMichele. Infine, due bella novità: il debutto ufficiale di Acteon-Atena in corsa nel calendario delle gare riconosciute dalla FIDAL Campania e l’inizio della collaborazione con la Metalfer-Podistica Brienza 2000, che affiancherà la Polisportiva nell’allestimento della manifestazione. E ora che siamo arrivati a dieci, la strada sembra già meno dura.