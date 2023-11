Acqua nera in 2 torrenti a Teggiano: il consigliere indipendente D’Elia interroga il sindaco Di Candia

Il consigliere comunale indipendente del Comune di Teggiano, Conantonio D’Elia interroga il sindaco della città Museo del Vallo di Diano, Michele Di Candia in alla presunta contaminazione delle acque nei canali “Vernace” e “Vellico” nella frazione Pantano di Teggiano. D’Elia chiede al sindaco di rispondere a diverse domande in merito alle azioni intraprese per affrontare la situazione, di cui si è venuti a conoscenza grazie alla stampa locale.

Le richieste

Il consigliere comunale interroga quindi il primo cittadino in merito alle azioni, che da sindaco, ha attuato per verificare le cause dell’inquinamento nei canali Vernace e Vellico, ma chiede anche, quali misure intende adottare, per ridurre i rischi per la popolazione dovuti alla possibile presenza di sostanze nocive nelle acque dei canali. Il documento indirizzato al sindaco Michele Di Candia, è stato inviato per conoscenza anche ai Comando della Stazione di Teggiano dei Carabinieri del Parco, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e all’Asl Salerno.

“Un atto di sindacato ispettivo”

Conantonio D’Elia aggiunge e ricorda al sindaco “che si tratta di un atto di sindacato ispettivo e che la mancata risposta entro i termini stabiliti potrebbe portare a ulteriori azioni legali per l’inottemperanza”. Infine, sollecita una risposta diretta del sindaco anziché delegare la risposta agli uffici.