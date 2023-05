Aci Salerno: al Liceo “Pisacane” di Padula un incontro sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti

Aci Salerno continua a promuovere l’importanza dell’educazione stradale per i giovani attraverso una serie di incontri nelle scuole della provincia di Salerno. L’ultima tappa di questa iniziativa è stata al Liceo scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, dove i formatori dell’Aci hanno tenuto una lezione interattiva sulla sicurezza stradale.

La giornata

Più di 200 studenti hanno partecipato alla giornata di formazione dedicata alla sicurezza stradale, con due sessioni di corsi per diverse classi di età. Il primo corso è stato dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte, mentre il secondo corso ha coinvolto le classi seconde. Gli studenti hanno seguito con interesse le lezioni interattive, che hanno incluso proiezioni di video e risposte alle domande degli studenti sui comportamenti corretti da tenere quando si è in strada.

La presenza dello staff dell’Automobile Club Salerno ha arricchito l’esperienza di formazione, con la partecipazione del Presidente Vincenzo Demasi, del Direttore Giovanni Caturano, del Delegato Aci di Sala Consilina Michele Calandriello e dell’Account Sviluppo Rete di Aci Informatica Salvatore Riccio.

L’importanza della sicurezza stradale: le parole del Presidente Damasi

Il presidente Demasi ha sottolineato l’importanza dell’educazione stradale per la sicurezza delle persone sulla strada e ha evidenziato che la formazione dei giovani è una priorità per l’Automobile Club Salerno. L’obiettivo è quello di formare i cittadini del domani, in modo che possano utilizzare l’auto in sicurezza e rispettare le regole della strada.

Il direttore Caturano ha ribadito l’impegno dell’Aci Salerno nella promozione della sicurezza stradale e ha evidenziato l’importanza della sicurezza nella mobilità quotidiana e nello sport automobilistico. La partecipazione del Liceo Scientifico di Padula alla “Settimana della Sicurezza Stradale” ha rappresentato un’opportunità per promuovere ulteriormente la sicurezza stradale.

L’Automobile Club Salerno ha ringraziato gli studenti per la loro partecipazione e attenzione ai corsi, nonché il Dirigente scolastico professor Pietro Mandia e la Referente per l’Educazione Stradale Carmela Pessolano, insieme ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo e numerose scuole della provincia di Salerno stanno richiedendo l’organizzazione di corsi sull’educazione stradale attraverso il portale Edustrada del Ministero dell’Istruzione.

Foto (Liceo Scientifico C. Pisacane Padula- pagina Facebook)