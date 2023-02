Account verificati a pagamento per Facebook ed Instagram: ecco cosa cambia

L’idea di Elon Musk sembra essere accattivante anche per Marc Zuckerberg che intende imporre un pagamento per gli account verificati, al fine di tutelare i singoli utenti dal furto d’identità. Nonostante le premesse di gratuità di questi due social, tra i più utilizzati in tutto il mondo, l’idea di impostare un’opzione di pagamento per gli account che possiederanno la famosa “spunta blu” mira a proteggere i propri utenti da qualsiasi violazione possa avvenire negli account personali.

I dettagli

L’amministratore di Meta ha annunciato che attraverso il rilascio di un documento e il pagamento di una tariffa di 11,99 dollari al mese (14,99 se si è in possesso di un account iOS), si potrà ottenere la spunta blu che sarà corredata da una protezione contro i furti d’identità e da un’assistenza celere, fornendo questa possibilità soltanto a chi ha un’età maggiore ai 18 anni.

Non cambierà nulla, invece per coloro che sono già in possesso di un account verificato. Il banco di prova delle nuove norme del verificato saranno l’Australia e la Nuova Zelanda.

Dopo le critiche mosse contro il CEO di Twitter da parte degli utenti “verificati” del social, ci si aspettano delle reazioni simili, dato anche il prezzo maggiore da pagare per i social di Meta.

Tuttavia, in un momento in cui la Silicon Valley riscontra numerosi problemi di carattere economico, la decisone di Zuckerberg sembra essere ormai quella. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo si avranno, quindi, le prime reazioni degli abitanti del continente oceanico.

Non si può prevedere, tuttavia, dati gli eventi da poco verificatisi, che le reazioni delle principali figure istituzionali o artistiche, delle celebrities e dei grandi nomi dell’Europa e dell’America sia positiva.

Alcuni atenei del Sud rischiano la chiusura a causa del calo demografico

È del 20 febbraio 2023 la notizia relativa alla possibilità che 15 atenei del Mezzogiorno possano chiudere entro il 2030. La motivazione è legata al calo della presenza di giovani tra i 18 e i 21 anni che colpirà nel futuro il territorio italiano, rappresentando un importante pericolo per la sopravvivenza del sistema universitario del nostro Paese.

Secondo uno studio condotto sulla concentrazione della frequenza nei corsi di laurea, nell’anno accademico scorso (2021/2022) circa il 18% dei corsi presentava soltanto 20 iscritti o poco meno; un dato allarmante per il territorio del Mezzogiorno che si spopola sempre di più.

A contribuire alle difficoltà degli atenei non sono soltanto le ridotte frequenze, ma anche le poche entrate finanziarie che, a causa della ridotta quantità di studenti iscritti, si ridurranno drasticamente portando, nel 2040 a soli 600 milioni di euro da distribuire tra tutti gli atenei italiani.

I problemi riguardano tutto il sistema universitario italiano che è minacciato dalla ridotta presenza di giovani nel nostro Paese. Ciò comporta una scarsa possibilità che molti giovani del Sud si spostino verso i principali atenei del Centro-Nord.

Il sud

Le maggiori difficoltà saranno evidenti soprattutto nel Sud dell’Italia, dove sono ben 15 le sedi che, entro il 2030, potranno registrare un eccessivo declino degli iscritti e dove, già 6 sedi contano soltanto 100 studenti iscritti, come matricole, per lo scorso anno accademico.

Secondo Pier Giorgio Bianchi di Talents Venture a rischiare maggiormente a Sud, per quanto riguarda la perdita di studenti originari del territorio, sono gli atenei: Enna Kore, Basilicata, Foggia, Sannio e Federico II, che potrebbero registrare un’impennata nella riduzione delle immatricolazioni entro il 2030. Riduzione che si registrerà anche nei principali atenei del resto del Paese contraendo le immatricolazioni dei fuori sede del 20% rispetto all’anno accademico 2021/2022.