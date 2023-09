Accadde oggi, notizie, curiosità e accadimenti storici | Ecco l’Almanacco del 20 settembre 2023

Simbolo della bellezza mediterranea e della Dolce Vita, Sophia Loren compie 89 anni oggi, martedì 20 settembre 2023. La sua vita è stata costellata da traguardi che l’hanno resa una delle star italiane più amate di Hollywood (uno tra tutti, nel 1962 fu la prima attrice a vincere un Oscar per un film non in inglese, La Ciociara) e da un’estetica glamour, sofisticata e al contempo sensuale, ben definita che l’hanno resa riconoscibile nel tempo, fino a divenire un’icona di femminilità. I suoi occhi grandi definiti dall’eyeliner, i capelli voluminosi, le curve sinuose del suo corpo, ben lontane dai canoni estetici dell’epoca: queste erano le caratteristiche della bellezza di Sophia Loren.

Santi del giorno:

Santa Candida (Martire a Cartagine)

Sant’Eustachio (Martire)

Santi Martiri Coreani

San Giancarlo Cornay (Sacerdote e Martire)

Santa Teopista (Vergine e Martire)

Etimologia: Candida, il nome, già usato al tempo degli Antichi Romani, deriva dall’aggettivo latino candidus e significa “bianchissima, candida, bianca splendente”; in ambiente cristiano Candida fu ripreso nel significato di “pura”.

Proverbio del giorno:

A settembre la notte con il dì contende.

Aforisma del giorno:

Un bel morir tutta la vita onora (F.Petrarca)

Accadde Oggi:

1870 – La Breccia di Porta Pia: Dopo cinque ore di fuoco l’esercito del Regno d’Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, aprì un varco di 30 metri nelle mura Aureliane, accanto a Porta Pia. Attraverso questa breccia entrarono per primi nella città capitolina i bersaglieri, che al suono delle fanfare gridavano «W l’Italia!».

1946 – Prima edizione del Festival di Cannes: “Roma città aperta”, manifesto del neorealismo cinematografico italiano, fu tra i film premiati alla prima edizione del Festival di Cannes, organizzato dal 20 settembre al 5 ottobre all’interno del Casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra.

Sei nato oggi? Sei riflessivo, naturalmente portato ad approfondire sensazioni e acquisizioni mentali o spirituali. Il lavoro è per te solo una fonte di sostentamento, ma ti sentirai molto soddisfatto se potrai avere la fortuna di occuparti di filosofia, teologia ed insegnamento, dove darai il tuo massimo. In amore cerchi il meglio e se non incontrerai chi è in totale sintonia con te, sceglierai, serenamente, la solitudine.

Celebrità nate in questo giorno:

1934 – Sophia Loren: Se si potesse dare un volto al cinema, tra le prime scelte ci sarebbe quello di Sofia Loren, famoso in tutto il mondo. Romana di nascita, Sofia Villani Scicolone, la reale identità, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana.

1950 – Loredana Berté: Nata a Bagnara Calabra, è una cantante, sorella minore di Mia Martini. Ha sempre avuto un grosso impatto mediatico e la sua carriera è sempre stata intervallata da momenti di spicco e momenti di declino, da solista ed insieme ad altri artisti di rilievo con cui ha mantenuto delle collaborazioni.

1947 – Mia Martini Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana, era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana Domenica Bertè, in arte Mia Martini, è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre.

1984 – Belén Rodríguez: Argentina di Buenos Aires, è un personaggio popolare del mondo televisivo italiano, in cui opera come showgirl.