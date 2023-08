Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 5 agosto | Ecco l’Almanacco

In giorni come questi, il caldo non offre tregua ma è sempre piacevole rivedere film dal colore retrò all’ombra di una veranda di casa facendo zapping in tv.

Marilyn Monroe fu la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles e morta il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice e cantante. Intorno alla sua morte aleggiano numerose congetture, anche se è probabile che sia dovuta ad un’overdose di barbiturici.

Tra i film più importanti cui ha preso parte: A qualcuno piace caldo (1959), per il quale vinse il Golden Globe come migliore attrice.

Molti ricordano il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente Kennedy, dove cantò “Happy Birthday, Mr. President”. Ancora oggi Marilyn è un’icona di sensualità ed eleganza.

Nati oggi

1930 – Neil Armstrong (92 anni fa): Nato a Wapakoneta, nella parte ovest dell’Ohio, Neil Alden Armstrong è stato un astronauta e pilota aeronautico.

1850 – Guy De Maupassant (172 anni fa): Nato a Tourville-sur-Arques, nell’Alta Normandia (Francia), fu una delle figure letterarie di spicco della seconda metà dell’Ottocento. Indicato tra i padri del racconto moderno.

1985 – Annalisa Scarrone (37 anni fa): Nata a Savona, è una cantautrice italiana nota con il nome d’arte di Annalisa. Lanciata dal talent show “Amici” di Maria De Filippi, inizia la carriera di solista nel 2011.



Nati… sportivi



1988 – Federica Pellegrini (34 anni fa): A 16 anni conquista l’argento olimpico nei 200 metri stile libero e 13 anni dopo, ai Mondiali di Budapest, con una stupenda rimonta nell’ultima vasca, vince contro le sue agguerrite e più giovani rivali. In otto edizioni è sempre salita sul podio! È arrivata prima, infatti, anche a Gwangju 2019, in Corea del Sud.

Nata a Mirano (in provincia di Venezia), è una campionessa di nuoto e detentrice, in vasca lunga, dal 2009 del record mondiale sui 200 (1’52″98) ed europeo sui 400 metri (3’59″15) stile libero (anche primato mondiale fino ad agosto 2014).

Nel 2008 a Pechino, arrivando prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventa la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. In quelle di Atene 2004 si classifica al secondo posto sempre nella medesima gara. Nella cerimonia di apertura dei Giochi di Rio 2016 è la portabandiera dell’Italia. Nei suoi 200 m sl si ferma però ai piedi del podio. A Tokyo 2020 conquista la partecipazione, prima nuotatrice nella storia, alla quinta finale olimpica nei 200 m sl., classificandosi settima.

In vasca lunga ai Mondiali, dal 2007 al 2019, conquista 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo, e agli Europei, dal 2004 al 2020 (quest’ultimi disputati nel maggio 2021), 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Conclude la sua eccezionale carriera agonistica con una vittoria nei suoi 200 metri stile libero negli Assoluti invernali di Riccione, il 30 novembre 2021.

Fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è membro del CIO in rappresentanza degli atleti e, di conseguenza, fa parte della Giunta del CONI.

Eventi Sportivi

2010 – Tripletta azzurra nei 5 km di nuoto (12 anni fa): A Budapest la XXX edizione dei Campionati europei di nuoto registra una fantastica tripletta dell’Italia. Nella gara dei 5 km in acque libere il podio è interamente azzurro.