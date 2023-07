Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 31 luglio | Ecco l’Almanacco

In questa giornata, celebriamo figure storiche e contemporanee, ricordiamo eventi significativi e scopriamo aneddoti curiosi. Il 31 luglio ci offre l’opportunità di approfondire la nostra conoscenza del mondo, della cultura e delle personalità che lo hanno plasmato.

Santi

Sant’Ignazio di Loyola (Sacerdote)

San Fabio il vessillifero (Martire)

San Calimero di Milano (Vescovo)

Sant’Ignazio è il protettore di gesuiti e militari.

Avvenimenti storici

Il 31 luglio è stato testimone di importanti eventi storici nel corso dei secoli. Uno dei momenti significativi è rappresentato dalla nascita dell’imperatore romano Giulio Cesare nel 100 a.C., una figura fondamentale nell’antica Roma, tanto carismatica quanto controversa. Inoltre, è interessante notare che il 31 luglio del 1498, Cristoforo Colombo sbarcò sulla costa dell’attuale Venezuela, durante il suo terzo viaggio verso il Nuovo Mondo.

Accadimenti mondiali

In questo giorno, il mondo ha assistito a diversi eventi importanti. Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, ebbe inizio la Terza Battaglia di Ypres, nota come “Passchendaele”, un conflitto brutale che causò enormi perdite umane. Nel 1992, il Trattato START (Strategic Arms Reduction Treaty) fu firmato dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica, mirando a limitare il numero di armi nucleari strategiche.

Notizie curiose

Tra le curiosità di questa data, spicca il fatto che il 31 luglio del 1790, Samuel Hopkins ottenne il primo brevetto degli Stati Uniti per una nuova invenzione, una macchina per fare un concentrato di potassa, un ingrediente essenziale nella produzione di sapone e vetro. Un altro avvenimento curioso riguarda il 31 luglio del 1970, quando il cantante e compositore Jim Morrison, icona dei The Doors, fu sepolto al cimitero di Père Lachaise a Parigi, dove la sua tomba è ancora oggi meta di pellegrinaggio per i suoi numerosi fan.

Celebrità nate il 31 luglio

Questa data ha dato i natali a numerose personalità di spicco nel mondo dello spettacolo e non solo. Tra le celebrità nate il 31 luglio, troviamo l’attore e regista statunitense Wesley Snipes, noto per i suoi ruoli in film d’azione come “Blade”. Inoltre, l’attrice inglese Emilia Fox, famosa per il suo ruolo nella serie TV “Silent Witness”, è anch’essa nata in questa data.

Celebrità morte il 31 luglio

La storia ha visto anche la scomparsa di noti individui il 31 luglio. Uno di essi è l’astronomo e matematico italiano Giovanni Domenico Cassini, deceduto nel 1712. Cassini è noto per aver scoperto quattro delle lune di Saturno e per i suoi studi sulla struttura degli anelli di quel pianeta. Inoltre, il leggendario attore e comico britannico Peter Sellers ci ha lasciato proprio il 31 luglio del 1980, lasciandoci un’eredità di indimenticabili interpretazioni comiche.

Aforisma del giorno

Per concludere, riflettiamo sull’aforisma del giorno del 31 luglio, tratto dalle parole di Sant’Ignazio di Loyola: “Trova Dio in tutte le cose e troverai Dio in tutte le cose.”