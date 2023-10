Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 29 ottobre | Ecco l’Almanacco

Continua l’appuntamento con la rubrica giornaliera dell’Almanacco. Oggi vogliamo evidenziare il compleanno di una donna dello spettacolo, una scrittrice che dell’ironia fa la sua penna e del sarcasmo l’inchiostro magico del suo successo: Luciana Littizzetto, per tutti “Lucianina”.

Luciana Littizzetto è una comica, attrice, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, umorista, scrittrice, opinionista, cabarettista, doppiatrice e docente italiana. Oggi la Littizzetto, migrando dai canli Rai, continua ad essere co-conduttrice del fortunato programma Che tempo che fa.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto vi aspettano ogni domenica dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+.

Oggi la Chiesa celebra la Solennità di Sant’Ermelinda.

La vita della Santa in breve

Decise ancora giovane di rifiutare ogni proposta di matrimonio e abbandonò ogni ricchezza e beneficio, che la sua ricca famiglia le aveva comunque dato e si mise alla ricerca di solitudine e silenzio.

Si fermò all’attuale villaggio di Beauvechain, dove si dedicò alle pratiche religiose, frequentando la chiesa durante la notte ed a piedi nudi.

Dovette resistere a due fratelli, signori del luogo che tentarono di sedurla, essi si accordarono di prelevarla durante le preghiere notturne, ma avvertita da un angelo Ermelinda riuscì a fuggire e partì per Meldert, dove morì a 48 anni verso la fine del VI secolo.

Santi del 29 ottobre

San Narciso di Gerusalemme (Vescovo)

Sant’Onorato di Vercelli (Vescovo)

Significato del nome Ermelinda

Linda, derivante dal tedesco “Linde”, che significa “scudo di tiglio”, è un troncamento del nome Teodolinda. La sua fortuna è iniziata nell’Ottocento grazie all’opera di Donizetti “Linda di Chamonix”. Attualmente è un nome ampiamente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del 29 ottobre

Il medico pietoso fa la piaga verminosa

Aforisma del 29 ottobre

Gli dei nascondono agli uomini la dolcezza della morte, affinché essi possano sopportare la vita. (Lucano)

Accadde oggi qualche tempo fa

1969 – Collegamento remoto tra computer: In questa data, alle 22,30, lo studente Charley Kline effettuò il primo collegamento remoto tra due computer, in funzione rispettivamente presso l’università della California e lo Stanford Research Institute. Il suo tentativo di inviare un messaggio, digitando come testo il termine login, s’interruppe bruscamente e al destinatario arrivarono soltanto le prime due lettere. L’evento fu salutato come la nascita di Arpanet, la prima rete di trasmissione dati realizzata dal Darpa (agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) esclusivamente per scopi militari.

1787 – Il Don Giovanni di Mozart debutta a Praga: La grande prima di uno dei maggiori capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart ebbe luogo al Teatro degli Stati di Praga e da qui divenne leggenda nella storia della lirica mondiale.

Sei nato il 29 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

Hai un temperamento vivace che ti porta ad affrontare di petto e con impeto qualsiasi situazione. Nel lavoro brilli per spirito di indipendenza ed originalità; qualche volta devi affrontare situazioni conflittuali ma, quasi sempre, risulti vincente. In amore puoi contare su un rapporto importante e duraturo vivacizzato dalla tua esuberanza.

Personaggi del mondo dello spettacolo nati il 29 ottobre

1964 – Luciana Littizzetto: Nata a Torino, con la sua satira pungente è dagli anni Novanta tra i beniamini del pubblico televisivo italiano. Diplomatasi nel 1984 in pianoforte presso il conservatorio di Torino.

1971 – Winona Ryder: Attrice tra le più ricercate dai grandi registi, Winona Laura Horowitz (come risulta sul documento d’identità) ha lo stesso nome, Winona, della città del Minnesota.

1950 – Rino Gaetano: Il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo.

1944 – Fausto Leali: Anima romantica e voce blues (da cui il soprannome “negro bianco”) fanno di lui uno degli artisti più stimati della storia della musica leggera italiana. Bresciano di Nuvolento.