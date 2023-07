Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 29 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 29 luglio ci offre una serie di avvenimenti storici significativi, tra cui la celebre Battaglia di Lepanto e la fondazione della NASA, che hanno segnato la storia del mondo. La data è stata anche testimone di eventi curiosi, come la scoperta di un impatto su Giove da parte di un astronomo amatoriale. Le celebrità nate il 29 luglio includono figure storiche come Benito Mussolini e talenti artistici come Fernando Alonso, mentre le celebrità scomparse in questo giorno includono il grande pittore Vincent van Gogh e il regista surrealista Luis Buñuel. Nel mezzo di queste storie di successo e tristi addii, l’aforisma di Steve Jobs ci ricorda l’importanza di seguire la nostra passione e amare ciò che facciamo, poiché è l’unico modo per ottenere risultati davvero straordinari.

I Santi

Santa Marta di Betania (Discepola)

Sante Lucilla, Flora e Beatrice (Martiri)

San Berio (Martire a Costantinopoli)

San Lupo di Troyes (Vescovo)

Sant’Olav (Olaf, Re di Norvegia, Martire)

Santa Serafina di Mamie (Vergine)

Santi Lazzaro e Maria di Betania

Santa Marta di Betania è la protettrice di casalinghe, domestiche, servitori, cuochi, specialisti in dietetica.

Avvenimenti storici

1565: Durante l’assedio di Malta, inizia la famosa Battaglia di Lepanto tra le forze cristiane della Lega Santa e l’Impero ottomano, considerata una delle più grandi battaglie navali della storia.

Durante l’assedio di Malta, inizia la famosa Battaglia di Lepanto tra le forze cristiane della Lega Santa e l’Impero ottomano, considerata una delle più grandi battaglie navali della storia. 1848: Dopo una serie di rivolte contro l’oppressione austriaca, Milano si ribella contro l’occupazione e proclama la sua indipendenza.

Dopo una serie di rivolte contro l’oppressione austriaca, Milano si ribella contro l’occupazione e proclama la sua indipendenza. 1958: La National Aeronautics and Space Administration (NASA) viene istituita negli Stati Uniti per coordinare il programma spaziale civile e l’esplorazione spaziale.

Eventi nel mondo

1914: Inizio della prima guerra mondiale, quando l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, scatenando una serie di alleanze militari tra le nazioni europee.

Notizie curiose

1981: Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, diventando la principessa del Galles, un matrimonio seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, diventando la principessa del Galles, un matrimonio seguito da milioni di persone in tutto il mondo. 2005: L’astronomo amatoriale australiano Anthony Wesley scopre un impatto su Giove causato da un asteroide o da un oggetto cometario.

Celebrità nate il 29 luglio

Benito Mussolini, politico italiano, dittatore durante il regime fascista.

Martina McBride, cantante country statunitense, nota per il suo potente stile vocale e i brani di successo.

1981: Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo, vincitore di due campionati mondiali di Formula 1.

Celebrità morte il 29 luglio

1890: Vincent van Gogh, celebre pittore olandese, noto per le sue opere d’arte iconiche e il suo turbolento spirito creativo.

Vincent van Gogh, celebre pittore olandese, noto per le sue opere d’arte iconiche e il suo turbolento spirito creativo. 1958: Guido Cantelli, direttore d’orchestra italiano di grande talento, scomparso in un incidente aereo in Francia.

Guido Cantelli, direttore d’orchestra italiano di grande talento, scomparso in un incidente aereo in Francia. 1983: Luis Buñuel, regista spagnolo, uno dei più influenti del cinema surrealista.

Aforisma del giorno

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai.” – Steve Jobs