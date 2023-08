Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 27 agosto | Ecco l’Almanacco

La sera del 27 agosto 1979 Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono sequestrati nella loro villa in Sardegna. Il loro è solo uno dei 177 sequestri di persona avvenuti nell’isola tra il 1969 e il 1998. Quando, alla Vigilia di Natale di quell’anno, verranno liberati, si capirà subito che si è trattato di un sequestro molto particolare. E successivamente si comprenderà quanto abbia inciso quel periodo di prigionia sull’album Hotel Supramonte, i cui brani segnano una svolta nella poetica musicale e nei contenuti del cantautore genovese, che risultano molto diversi dai precedenti. C’è, in quei brani, una vicinanza profonda alla cultura sarda e ai sequestratori, che appaiono come espressione di un altro popolo, di un proletariato marginale, periferico, affascinante. De André non avrà mai parole di disprezzo per i suoi carcerieri, anzi. Disse di loro: “I banditi mi ripetevano spesso che i soldi del riscatto servivano loro per mandare a scuola i figli. Dicevano anche che volevano darci una lezione di vita, perché noi siamo dei privilegiati”.

Santi del giorno: Santa Monica (Madre di Sant’Agostino)

San Guerrino di Sion (Vescovo)

San Cesario di Arles (Vescovo)

San Gebardo di Costanza (Vescovo)

San Narno (Vescovo di Bergamo)

San Poemen (Abate)

Etimologia: Monica, il personale “Monika”, attestato sin dall’antica Grecia, può considerarsi una variante del termine greco “monachòs”, “eremita, persona solitaria”. Secondo altri, invece, il nome ha origine punica, dal termine “monna”, “sposa”.

Proverbio del giorno:

Di settembre e d’agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto.

Aforisma del giorno:

Prima viene lo stomaco poi viene la morale (Bertoit Brecht)

Accadde Oggi:

1953 – Esce Vacanze romane: Il quattro volte premio Oscar Wiliam Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Esce sul grande schermo Vacanze romane che, accanto al già famoso Gregory Peck, vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn.

1859 – Inizia l’era del petrolio: Nei campi della Pennsylvania, esattamente a Titusville, si vide salire al cielo il primo getto di “oro nero”.

1964 – Mary Poppins debutta al cinema: Trasportata dal “vento dell’Est” e aggrappata a un ombrello, atterra nel cuore della vecchia Londra una bambinaia davvero speciale, capace con la magia e il canto di conquistarsi la simpatia e l’affetto della famiglia Banks.

Sei nato oggi? A prescindere dal ruolo che hanno nella vita, i nati il 27 agosto tendono a identificarsi con uomini semplici, i derelitti e gli oppressi. Essi sono dolorosamente al corrente delle inadeguatezze della società e, nella vita quotidiana, si interrogano di continuo sui modi per porvi rimedio. Anche se non è escluso un risvolto altruistico nella loro lotta a favore degli ideali, la maggior parte di essi mira comunque anche all’ammirazione o perfino all’adulazione da parte delle persone che protegge o difende. Fra i nati il 27 agosto rientrano vari tipi di persone: si passa dagli intellettuali e ideologi che esaltano i principi in quanto tali, senza altro scopo, a tipi più pragmatici che desiderano influire in modo tangibile sulla società che li circonda.

Celebrità nate in questo giorno:

1770 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Nato a Stoccarda e morto a Berlino nel 1831, è stato un filosofo idealista che ha influenzato e cambiato radicalmente il modo di fare filosofia degli anni successivi.

1962 – Pasquale Petrolo Nato a Roma, il suo nome di battesimo è poco conosciuto, dal momento che i più lo apprezzano come attore nel duo comico Lillo & Greg (insieme all’inseparabile Claudio Gregori).

Scomparsi Oggi:

1990 – Stevie Ray Vaughan: Una cometa della musica blues rock made in USA che, nella sua breve esistenza, ha lasciato una lunga scia in musicisti di valore come Eric Clapton e l’italiano Zucchero.

1965 – Le Corbusier: Architetto, urbanista e pittore, nato a La Chaux-de-Fonds, nel cantone svizzero di Neuchâtel, e morto a Roquebrune-Cap-Martin, nel 1965.