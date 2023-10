Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 26 ottobre | Ecco l’Almanacco

Nato a Betlemme, come capo della Chiesa di Roma, ha ordinato sette diaconi, incaricandoli tra l’altro di ascoltare e trascrivere le sue prediche al popolo, come suoi “stenografi”.

La vita del Santo in breve

Questo santo Pontefice, che per nove anni sedette sulla cattedra di S. Pietro, illustrò la Chiesa con savie disposizioni, non meno che colla sua santa vita, coronata dalla palma del martirio.

Nacque, Evaristo, in Grecia da padre ebreo. Nella sua giovinezza frequentò le principali scuole della sua dotta patria, ed alla cultura filosofica e letteraria unì lo studio della dottrina cristiana.

Iscrittosi fra i catecumeni, ricevette il santo battesimo e divenne egli pure zelantissimo apostolo della fede, dapprima fra i suoi connazionali e poscia in Roma, chiamatovi dal Papa Anacleto che ne aveva ammirato le doti non comuni di scienza e di zelo.

Alla morte di Papa Anacleto, per l’unanime consenso dei fedeli, fu eletto a succedergli nel difficile e delicato ministero.

Altri Santi del 26 ottobre

San Cedda (Vescovo)

San Folco Scotti di Piacenza e Pavia (Vescovo)

Santo Gaudioso (Gaudino) di Salerno (Vescovo)

San Sigebaldo di Metz (Vescovo)

Sant’Orsa (Vergine e Martire venerata a Pieve Vergonte)

Significato del nome Evaristo

Dal greco “EuArestos”, è un personale maschile diffusosi nei primi secoli dell’era cristiana a seguito del culto di qualche santo, significante “piacente”, ma anche “riconoscente, grato.

Proverbio del 26 ottobre La mano sinistra non sappia quel che fa la destra

Aforisma del 26 ottobre Chi non punisce il male, comanda che si faccia. (Leonardo Da Vinci)

Accadde oggi qualche tempo fa

1944 – Nasce la RAI: Caduto il regime fascista, il governo provvisorio degli alleati decise, in diversi settori, di cancellare nomi e simboli che rimandassero al “Ventennio”.1726 – Pubblicati “I viaggi di Gulliver” (295 anni fa): Bristol, 4 maggio 1699: il chirurgo Gulliver salpa in direzione delle Indie Occidentali ma un temporale lo fa naufragare sull’isola di Lilliput; si risveglia il mattino dopo sulla spiaggia, legato in tutto il corpo e circondato da piccoli uomini, che appaiono come formiche al suo cospetto. 1954 – Trieste torna italiana: L’orologio segna le 12 quando, in seguito al definitivo ritiro delle truppe angloamericane e al passaggio dei poteri nella mani del generale Edmondo De Renzi, per le strade di Trieste si alza il grido “Italia, Italia” tra centinaia di tricolori che sventolano tra la folla e dalle finestre.

Sei nato il 26 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

Le emozioni del momento e gli impulsi improvvisi guidano la tua vita che è sempre molto movimentata. A volte prendi decisioni sbagliate, ma, al momento giusto, riesci sempre ad avere quel colpo di fortuna che, soprattutto nel lavoro, rimette tutto a posto

Personaggi famosi nati il 26 ottobre1871 – Trilussa: Della natia Roma è stato per oltre mezzo secolo il principale cantore in versi. Registrato all’anagrafe come Carlo Alberto Salustri, si affermò come poeta.1947 – Hillary Clinton: Nata a Chicago, nell’Illinois, è il volto femminile più popolare del panorama politico statunitense, di cui è protagonista dal 2001, prima come senatrice fino al 2009.1960 – Carlo Lucarelli: Scrittore noir di successo e volto noto della TV italiana, il suo mestiere è indagare e raccontare la “metà oscura” delle cose. Nato a Parma.1916 – François Mitterrand: Per i suoi connazionali è stato Monsieur le Président e per mezzo secolo un esponente di primo piano della vita istituzionale francese.Scomparsi il 26 ottobre

1890 – Carlo Collodi: È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.