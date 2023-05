Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 26 maggio | Ecco l’Almanacco

Il 26 maggio è una data ricca di storia, eventi e personaggi che hanno lasciato il segno nel corso dei secoli. In questo articolo, esploreremo tutte le notizie più importanti accadute negli anni il 26 maggio.

I Santi del 26 maggio

Il 26 maggio, la Chiesa cattolica celebra i seguenti santi: San Filippo Neri, un sacerdote italiano noto per la sua profonda devozione e la sua opera di carità verso i bisognosi; San Eleuterio, un Papa del V secolo che difese strenuamente l’ortodossia cattolica contro gli eretici; e Santa Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Suore dell’Immacolata Concezione, che dedicò la sua vita all’educazione dei giovani e all’assistenza ai malati.

Avvenimenti

Nella storia, il 26 maggio ha visto vari eventi di rilievo. Nel 1293, il terremoto di Kamakura in Giappone causò la morte di migliaia di persone. Nel 1896, fu fondata la prima città dell’Artico, Tromsø, in Norvegia. Nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’operazione Dynamo ebbe inizio con l’evacuazione delle truppe alleate dalla spiaggia di Dunkerque, in Francia. Nel 1998, l’atleta britannico Linford Christie stabilì un nuovo record mondiale nei 100 metri piani.

Notizie curiose

Il 26 maggio non è solo una data di eventi storici, ma ha anche delle notizie curiose associate ad esso. Ad esempio, nel 1897, Bram Stoker pubblicò il romanzo “Dracula”, che divenne uno dei più celebri libri di vampiri di tutti i tempi. Nel 1967, venne trasmesso il primo episodio della celebre serie televisiva britannica “The Forsyte Saga”. Nel 2004, è stata fondata la popolare piattaforma di condivisione di video YouTube, rivoluzionando il modo in cui consumiamo i contenuti online.

Celebrità nate il 26 maggio

Il 26 maggio ha visto la nascita di numerose personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Tra le celebrità nate in questa data, possiamo citare la celebre attrice americana Helena Bonham Carter, nota per le sue interpretazioni eccentriche e versatili; il regista statunitense Bobcat Goldthwait, conosciuto per le sue commedie insolite e irriverenti; e l’attore britannico Joseph Fiennes, noto per il suo ruolo in “Shakespeare in Love”.

Celebrità morte il 26 maggio

Il 26 maggio segna anche la scomparsa di importanti personalità che hanno lasciato un’impronta significativa nel loro campo. Il 26 maggio del 2008 è morto Sydney Pollack, considerato uno dei migliori registi del secolo scorso, è stato anche uno scopritore di talenti, su tutti un certo Robert Redford. Nato a Lafayette, nell’Indiana, e morto a Pacific Palisades.

Aforisma del giorno

La prima regola è stata di non accettare una cosa per vera finchè non la riconoscessi per tale senza neppure un dubbio. (Renè Descartes)