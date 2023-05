Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 21 maggio | Ecco l’Almanacco

Il 21 maggio è una data che, nel corso dei secoli, ha visto svolgersi una vasta gamma di eventi significativi. Da avvenimenti storici di rilevanza mondiale a celebrazioni religiose, passando per curiosità intriganti e il compleanno di alcune celebrità di spicco, questo giorno non manca di offrire un assortimento interessante di fatti da scoprire.

In questo articolo, esploreremo i santi del 21 maggio, gli accadimenti storici, le curiosità affascinanti e alcune delle celebrità nate in questo data.

I Santi del 21 maggio

Il 21 maggio è associato a due importanti figure del cristianesimo: San Cristoforo. Santi Nicostrato e Antioco, martiri. Sant’Ospizio (Ospicio), eremita. San Paterno di Vannes, vescovo. San Pietro Parenzo, podestà e martire.

Accadimenti storici del 21 maggio:

Nel 1927, il celebre aviatore Charles Lindbergh completò la sua storica traversata in solitaria dell’Oceano Atlantico, volando dalla città di New York a Parigi a bordo del suo aereo “Spirit of St. Louis”. Questo evento ha segnato un importante traguardo nella storia dell’aviazione.

Nel 1932, Amelia Earhart divenne la prima donna a volare da sola sull’Oceano Atlantico. Partì da Terranova, in Canada, e raggiunse Londonderry, nell’Irlanda del Nord. Questo audace atto di coraggio rese Amelia Earhart una figura di spicco nell’ambito dell’aviazione.

Nel 1991, l’ex presidente dell’Etiopia, Mengistu Haile Mariam, fuggì dal paese, ponendo fine a un regime autoritario che aveva durato più di un decennio. Questo evento segnò un importante cambiamento politico per l’Etiopia.

Curiosità del 21 maggio:

Il 21 maggio è stato dichiarato come la “Giornata Mondiale della Cultura per lo Sviluppo” dall’UNESCO. Questo giorno è dedicato a promuovere l’importanza della cultura per il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile.

Nel 1932, venne inaugurato il celebre Stadio di Wembley a Londra, che avrebbe ospitato eventi sportivi e musicali di fama mondiale nel corso degli anni. L’iconica torre gemella dell’architettura Art Déco è diventata un simbolo della città britannica.

Nel 2011, il mondo assistette a uno spettacolo celeste raro: una “Superluna”. Si verificò un allineamento tra la Luna piena e il perigeo, il punto più vicino della Luna alla Terra.