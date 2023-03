Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 19 marzo | Ecco l’Almanacco

Il 19 marzo è una data molto interessante per molte ragioni: oltre a essere il giorno di San Giuseppe, è anche legato a diversi avvenimenti storici importanti e notizie curiose.

Santi del giorno

Innanzitutto, il 19 marzo è il giorno dedicato a San Giuseppe, il padre terreno di Gesù. Nella tradizione cristiana, San Giuseppe è considerato il patrono dei lavoratori e delle famiglie.

Secondo la leggenda, Giuseppe era un uomo giusto e fedele, che si prese cura di Gesù e di Maria con grande amore e dedizione. È per questo motivo che San Giuseppe è spesso rappresentato con Gesù in braccio e con il giglio, simbolo della purezza.

Gli avvenimenti storici

Oltre alla celebrazione di San Giuseppe, il 19 marzo è anche legato ad alcuni avvenimenti storici importanti. Uno di questi è la fine della Guerra d’Indipendenza Spagnola nel 1812, quando le truppe francesi furono sconfitte dalla resistenza spagnola guidata da Francisco de Goya.

Questo evento fu un importante passo avanti per la libertà e l’indipendenza del popolo spagnolo.Un’altra data importante legata al 19 marzo è il giorno in cui il Senato degli Stati Uniti ratificò il Trattato di Guadalupe Hidalgo nel 1847, ponendo fine alla Guerra messico-statunitense.

Questo trattato segnò la fine del conflitto tra gli Stati Uniti e il Messico, e portò all’acquisizione da parte degli Stati Uniti di una vasta porzione di territorio, tra cui gli attuali stati della California, del Nevada, dell’Arizona, del Nuovo Messico, del Texas e parte del Colorado, dell’Utah, del Wyoming, dell’Oklahoma e del Kansas.

Le curiosità

Ma il 19 marzo è anche legato a diverse notizie curiose. Ad esempio, in questo giorno nel 1932 ebbe luogo il primo volo transatlantico senza scalo, con Charles Lindbergh ai comandi dell’aereo “The Spirit of St. Louis”.

Questo volo di 33 ore e mezza da New York a Parigi fu un evento pionieristico nell’aviazione e segnò un importante passo avanti per i viaggi aerei transoceanici.Inoltre, il 19 marzo è il giorno in cui si celebra la Festa del Padiglione Nazionale in Cina.

Questa festa è stata istituita nel 1925 e celebra la prima volta che il Padiglione Nazionale fu issato a Nanchino, durante la Rivoluzione Xinhai del 1911.

Il Padiglione Nazionale è diventato un simbolo importante della Cina moderna e della sua lotta per l’indipendenza e l’autonomia.

In conclusione, il 19 marzo è una data ricca di significati, dalle celebrazioni religiose alla fine di importanti conflitti storici, fino a eventi pionieristici nell’aviazione e nella lotta per l’indipendenza.