Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 17 marzo | Ecco l’Almanacco

Scopriamo insieme gli avvenimenti e le curiosità legate al 17 marzo. Oggi, in primo piano, la Chiesa celebra la Solennità di San Patrizio.

I Santi del giorno

Iniziamo con i santi del giorno: il 17 marzo è dedicato a San Patrizio, patrono dell’Irlanda. Questo santo, di origine britannica, è diventato il simbolo dell’Irlanda grazie alla sua opera di evangelizzazione e alla sua capacità di unire le diverse tribù irlandesi. Oggi, in Irlanda e in tutto il mondo, il 17 marzo è festeggiato come il giorno di San Patrizio, con parate, concerti, balli e feste.

Ma non è solo il giorno di San Patrizio: il 17 marzo è anche il giorno di San Gertrude, una santa tedesca del XIII secolo venerata come protettrice dei gatti. Se siete amanti dei felini, questo è il giorno perfetto per festeggiare il vostro amore per loro!

Gli avvenimenti

Ora, passiamo agli avvenimenti del 17 marzo. Nel 1861, il Regno d’Italia venne proclamato a Torino, un evento di grande importanza per la storia del nostro paese. Inoltre, nel 1948, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) venne fondata dalle Nazioni Unite, con l’obiettivo di promuovere la salute in tutto il mondo.

Ma ci sono anche notizie curiose legate al 17 marzo. Ad esempio, sapete che in Giappone questo giorno è noto come “White Day”? Si tratta di una festa simile a San Valentino, ma al contrario: il 14 febbraio le donne regalano cioccolatini agli uomini, mentre il 17 marzo gli uomini restituiscono il favore con un regalo.

Le curiosità

Infine, non possiamo dimenticare gli accadimenti storici legati al 17 marzo. In questo giorno, nel 180, l’imperatore romano Marco Aurelio morì durante una campagna militare contro i Germani. Inoltre, nel 1860, il primo giardino pubblico di New York City, il Central Park, venne aperto al pubblico.

Insomma, il 17 marzo è una giornata ricca di eventi importanti e curiosità interessanti. Che siate irlandesi, amanti dei gatti, appassionati di storia o semplicemente curiosi, c’è sicuramente qualcosa che può attirare la vostra attenzione in questo giorno speciale. E voi, come festeggerete il 17 marzo?