Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 16 maggio | Ecco l’Almanacco

Benvenuti a tutti, cari lettori, e buon 16 maggio! Oggi esploreremo insieme l’almanacco di questa giornata speciale, ricca di santi, avvenimenti storici, curiosità, notizie interessanti e celebrità nate proprio il 16 maggio. Quindi, mettetevi comodi e preparatevi a scoprire tutto ciò che rende questa data davvero unica.

Santi del 16 maggio

Oggi la Chiesa celebra la Solennità di Sant’Ubaldo da Gubbio. Ubaldo nacque a Gubbio intorno al 1085. Orfano di entrambi i genitori, venne educato da uno zio molto religioso, il quale tuttavia ostacolò il suo progetto, manifestato quando aveva quindici anni, di ritirarsi a vita solitaria; gli consentì, però, di associarsi ai canonici di San Secondo.

Ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo intraprese r opera di riforma della chiesa ritirandosi, come già aveva fatto san Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. A Gubbio fece ritorno nel 1129 per reggere come vescovo la diocesi su preciso ordine dello stesso papa Onorio II.

Ubaldo morì il 16 maggio 1160. Trent’anni dopo sull’onda della sincera venerazione tributata degli eugubini al loro santo vescovo eletto anche a patrono della città. Ubaldo venne incluso nell’albo dei santi.

Accadimenti storici

Passiamo ora agli avvenimenti storici che hanno lasciato il segno il 16 maggio. In questa data, nel 1929, veniva ufficialmente aperto il primo Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo. Da allora, il Festival di Cannes è diventato un appuntamento imperdibile per i cinefili di tutto il globo, con la sua famosa Palma d’Oro che premia i migliori film in competizione.

La curiosità

Ma veniamo alle curiosità. Sapevate che il 16 maggio è il National Love a Tree Day (Giornata Nazionale dell’Amore per gli Alberi) negli Stati Uniti? È un’occasione per celebrare la bellezza e l’importanza degli alberi nella nostra vita e nell’ambiente. Quindi, perché non prendersi un momento per apprezzare gli alberi intorno a noi e fare qualcosa di speciale per la natura in questa giornata?

Celebrità nate oggi

Infine, veniamo alle celebrità nate il 16 maggio. Questo giorno è stato testimone della nascita di molti personaggi famosi e talentuosi. Tra questi, troviamo l’attrice Megan Fox, famosa per il suo ruolo nella serie di film “Transformers”, e il musicista Pierce Brosnan, noto per aver interpretato James Bond in diversi film della serie. Queste sono solo alcune delle persone di talento nate in questa data, ma ci sono sicuramente molte altre celebrità che meritano di essere menzionate.