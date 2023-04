Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 13 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 13 aprile è un giorno ricco di avvenimenti storici, di celebrazioni religiose e di nascite di personaggi famosi.

Scopriamo insieme le curiosità che caratterizzano questa data

Innanzitutto, il 13 aprile è la festa di San Martino, patrono di Tours e uno dei santi più venerati in Francia. Martino di Tours, nato nel 316, è stato un vescovo che ha dedicato la sua vita alla diffusione del cristianesimo in Gallia.

Secondo la leggenda, Martino era un soldato romano che, incontrando un mendicante mezzo nudo in una giornata di freddo intenso, tagliò in due il suo mantello per donare una metà al povero. Questo episodio è rappresentato spesso nelle immagini di San Martino e lo ha reso un simbolo della generosità e della solidarietà.

Accadimenti storici

Ma il 13 aprile è anche una data che ha visto accadimenti importanti nel corso della storia. Ad esempio, in questo giorno del 1742 è stata fondata la città di Halifax, in Canada, che diventerà poi un importante centro portuale e commerciale. Nel 1941, il presidente americano Franklin D. Roosevelt ha dichiarato lo stato di emergenza negli Stati Uniti per affrontare la crisi economica provocata dalla Seconda Guerra Mondiale.

La curiosità

Tra le notizie curiose del 13 aprile, si segnala che in questa data del 1970 è stato lanciato il primo volo commerciale del Boeing 747, il celebre “Jumbo Jet”. Questo aereo, con la sua enorme capacità di trasporto di passeggeri, ha rivoluzionato il trasporto aereo e ha contribuito a rendere più accessibili i viaggi intercontinentali.

Aforisma del giorno

L’aforisma del 13 aprile è tratto da una famosa citazione di Thomas Jefferson, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti: “La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Viene dalle tue azioni”. Questo aforisma ci invita a prendere in mano il nostro destino e a cercare attivamente la felicità, invece di aspettare che arrivi da sola.

Proverbio del 13 aprile

Il proverbio del 13 aprile ci viene dalla tradizione popolare italiana: “Aprile freddo e maggio caldo, riempiono di fieno il pagliaio e il granaro”. Questo proverbio fa riferimento alla relazione tra le temperature del mese di aprile e la qualità del raccolto di fieno e cereali, che dipende molto dalle condizioni climatiche.

Celebrità nate il 13 aprile

Infine, tra le celebrità nate il 13 aprile, possiamo citare il filosofo e scrittore francese Michel de Montaigne (1533), il cantante e attore americano Al Green (1946) e il regista britannico Guy Ritchie (1968).