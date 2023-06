Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 10 giugno | Ecco l’Almanacco

L’Almanacco del 10 giugno è una fonte ricca di informazioni che ci permette di esplorare importanti santi, avvenimenti storici significativi, celebrità di spicco e curiosità interessanti associati a questa data. Dal punto di vista religioso, il 10 giugno è dedicato a vari santi e martiri venerati in diverse tradizioni cristiane.

Ma non è solo la sfera religiosa a rendere questa data speciale, poiché è anche testimone di avvenimenti storici che hanno lasciato il segno nel corso dei secoli. Inoltre, alcune celebrità di fama mondiale sono nate proprio il 10 giugno. Esploriamo insieme l’Almanacco del 10 giugno e scopriamo cosa rende questa data così interessante.

I Santi del 10 giugno

Nel calendario dei santi, il 10 giugno è associato a diverse figure venerabili. Ad esempio, nella Chiesa cattolica, viene ricordato San Landelino, monaco vissuto nel VII secolo noto per la sua austerità e devozione alla vita monastica. Inoltre, in questa data è commemorato anche San Crispino, martire del III secolo, patrono dei calzolai e dei calzaturieri.

Beata Diana degli Andalò

La beata Diana degli Andalò, soprannome della nobile famiglia bolognese Lovello, nacque a Bologna nel 1200 ed era sorella di Loderingo (ca. 1210-1293)

Avvenimenti Storici del 10 giugno

Il 10 giugno è stato testimone di molti avvenimenti storici rilevanti che hanno influenzato il corso dell’umanità. Uno degli eventi più noti è l’abolizione della pena di morte in Francia nel 1981, sotto la presidenza di François Mitterrand. Questo storico atto segnò una pietra miliare nella lotta per i diritti umani e la giustizia sociale.

Un altro avvenimento di rilievo è il trasferimento dei resti di Napoleone Bonaparte in Francia nel 1840, dopo essere stati inizialmente sepolti a Sant’Elena, l’isola remota dell’Atlantico meridionale dove l’imperatore francese trascorse gli ultimi anni della sua vita in esilio.

Celebrità nate il 10 giugno

Il 10 giugno ha dato i natali a numerose celebrità che hanno lasciato il segno nel mondo dello spettacolo, dell’arte e dello sport. Tra queste spicca l’attore britannico Judy Garland, nata nel 1922, nota per il suo ruolo indimenticabile come Dorothy nel film “Il mago di Oz”. Altre celebrità nate in questa data includono l’attrice e regista statunitense Gina Gershon e il calciatore inglese Frank Lampard, entrambi noti per le loro eccellenti carriere nelle rispettive industrie.

Curiosità del 10 giugno

Oltre ai santi, agli avvenimenti storici e alle celebrità, ci sono anche alcune curiosità affascinanti associate al 10 giugno. Ad esempio, in molte parti del mondo, il 10 giugno viene celebrato come il “Giorno della lingua portoghese”, promuovendo la diversità linguistica e culturale del Portogallo e dei paesi lusofoni.

Il 10 giugno è anche una data di riferimento per gli appassionati di scacchi, poiché nel 1924 fu fondata la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), l’organizzazione che governa il gioco degli scacchi a livello internazionale.