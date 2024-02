Accadde oggi, notizie, curiosità, accadimenti storici e Santi del 18 febbraio. Ecco l’Almanacco

Ogni giorno del calendario cela in sé una storia da raccontare, un intreccio di eventi che hanno plasmato il mondo nel corso dei secoli. Il 18 Febbraio non fa eccezione, presentandosi con una varietà di aspetti interessanti che spaziano dalla spiritualità alla storia, passando per le curiosità e le personalità che hanno illuminato questo giorno nel corso del tempo.

I Santi del 18 Febbraio

Il calendario liturgico cattolico commemora in questo giorno due importanti figure:

San Simeone: Conosciuto anche come Simeone il Pio, fu un monaco russo del XIV secolo venerato nella Chiesa ortodossa orientale.

Santa Geltrude Comensoli Geltrude nacque a Bienno in Val Camonica (Brescia) il 18 gennaio 1847. Lo stesso giorno della nascita i genitori la portano al fonte battesimale della chiesa parrocchiale e le diedero il nome di Caterina. Nell’infanzia, Caterina conobbe le gioie dell’innocenza e la spensieratezza dell’età. Il Signore, però, le fece sentire il desiderio di unirsi a Lui intimamente: la piccola era sovente trasportata da un forte bisogno di raccogliersi nella preghiera e nella meditazione. A chi le chiedeva che cosa facesse, rispondeva: “Penso”.

Curiosità del 18 Febbraio

Nel 1977, la NASA ha lanciato l’orbitante LAGEOS, un satellite artificiale che aiuta nella misurazione della crosta terrestre e nell’indagine sulle deformazioni della Terra.

Nel 1930, Clyde Tombaugh, un astronomo americano, ha scoperto Plutone, il nono pianeta del sistema solare (ora classificato come pianeta nano).

Il 18 Febbraio 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziò la Battaglia di Kharkov, uno scontro cruciale tra le forze dell’Asse e l’Armata Rossa.

Accadimenti Storici

Nel 1861, il Re Vittorio Emanuele II di Savoia fu proclamato Re d’Italia, un passo significativo verso l’unificazione italiana.

Nel 1885, Mark Twain ha pubblicato “The Adventures of Huckleberry Finn”, uno dei romanzi più importanti della letteratura americana.

Nel 2001, la NASA ha lanciato la navicella spaziale NEAR Shoemaker che successivamente si è posata sulla superficie dell’asteroide Eros, rendendola la prima sonda a raggiungere e atterrare su un asteroide.

Celebrità nate il 18 Febbraio

Greta Scacchi: La celebre attrice italo-australiana, nata nel 1960, ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue performance cinematografiche e teatrali.

John Hughes: Regista e sceneggiatore statunitense, nato nel 1950, è noto per aver diretto film iconici degli anni ’80 come “The Breakfast Club” e “Ferris Bueller’s Day Off”.

Dr. Dre: Il leggendario produttore musicale e rapper statunitense, nato nel 1965, è considerato uno dei pionieri del West Coast hip hop e uno degli artisti più influenti nella storia della musica rap.