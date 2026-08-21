Cronaca

Abusivismo commerciale a Salerno: la Polizia Municipale ferma un tassista irregolare in Piazza Vittorio Veneto

Controlli della Polizia Municipale di Salerno in Piazza Vittorio Veneto: sanzionato un tassista abusivo. Scattano il ritiro della patente e il sequestro del veicolo

Di: Ernesto Rocco
Stazione di Salerno

Proseguono le attività di controllo del territorio volte al contrasto del trasporto pubblico abusivo nel comune di Salerno. Nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, le forze dell’ordine hanno portato a termine un intervento mirato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, area strategica della città e snodo nevralgico per il flusso di viaggiatori e turisti grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza (N.O.S.) della Polizia Municipale, impegnati in un pattugliamento ad hoc per verificare la regolarità delle licenze di trasporto e tutelare l’incolumità e i diritti dei passeggeri.

Ritiro della patente e sequestro del veicolo in Piazza Vittorio Veneto

Nel corso delle verifiche, gli uomini del N.O.S. hanno sorpreso un conducente intento a svolgere attività di taxi senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. A carico dell’uomo sono scattate immediatamente le severe sanzioni stabilite dal Codice della Strada per la gestione irregolare del servizio di trasporto di persone.

I provvedimenti applicati nei confronti del responsabile prevedono il ritiro e la sospensione immediata della patente di guida, oltre al sequestro esecutivo dell’automobile, misura preordinata alla successiva confisca definitiva del mezzo. L’intervento si inserisce in un piano di monitoraggio continuo volto a garantire la legalità, proteggere il lavoro degli operatori regolari del settore e offrire sicurezza ai cittadini e ai visitatori presenti in città.

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