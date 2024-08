Abbonamenti gratuiti per gli studenti campani: ecco come fare richiesta

È partita la nuova campagna per il rilascio degli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. La Regione Campania ha confermato questa importante iniziativa, volta a facilitare gli spostamenti dei giovani e a ridurre il costo della mobilità per le famiglie.

Come fare richiesta

La domanda va presentata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata sul sito del Consorzio Unico Campania: Clicca qui. La procedura è semplice e intuitiva, ma per chi avesse bisogno di una guida più dettagliata è disponibile un tutorial video sul profilo Facebook del Consorzio.

Requisiti per accedere all’agevolazione

Per poter beneficiare dell’abbonamento gratuito è necessario possedere i seguenti requisiti:

Residenza in Campania e età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

ISEE ordinario in corso di validità, non superiore a € 35.000.

Iscrizione per l’anno scolastico/accademico 2024/2025 a scuole secondarie, corsi IEFP, ITS, università, master universitari o corsi di specializzazione post-laurea.

Gli studenti universitari iscritti all’anno accademico 2023/2024 che conseguiranno la laurea entro il 30 aprile 2025 hanno diritto a richiedere l’agevolazione.

Caratteristiche dell’abbonamento

L’abbonamento è esclusivamente digitale e sarà scaricabile direttamente sull’app Unico Campania. Avrà validità fino al 31 luglio 2025 per la tratta dal comune di residenza a quello in cui si trova l’istituto scolastico o universitario e solo nei giorni feriali.

Le tessere saranno attivate a partire dal 3 settembre e, comunque, non prima di dieci giorni dalla presentazione della domanda. Gli studenti riceveranno una mail di conferma all’attivazione dell’abbonamento.