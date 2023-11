Si terrà domani a Teggiano una fiaccolata in memoria di Giulia Cecchettin, 22enne uccisa dal suo ex fidanzata ed ennesima donna vittima di femminicidio in Italia. Ad organizzare l’evento “Futura Pride” e “UDS Vallo di Diano” che danno appuntamento alle ore 18.00 in Piazza IV Novembre.

La manifestazione

Una manifestazione organizzata in concomitanza a tante altre in programma in altre zone d’Italia come quella in programma a Vigonovo, il paese veneto, dove viveva Giulia insieme al padre e alla sorella. Giulia è la 105esima vittima di femminicidio in Italia, dall’inizio dell’anno.