A Serre si lavora per agevolare la nascita dei comitati di quartiere: ecco cosa sono

Ieri sera il sindaco di Seere, Antonio Opramolla, congiuntamente all’amministrazione comunale, ha convocato presso il Palazzo Municipale una rappresentanza di cittadini per ogni frazione o aree periferica a cui ha comunicato la ferma intenzione dell’amministrazione di voler istituire, nei vari territori di Serre, dei veri e propri Comitati di Quartiere che possano fungere da sentinelle delle diverse zone di residenza.

“Con l’apertura dello sportello d’ascolto presso Borgo San Lazzaro abbiamo voluto accorciare ulteriormente le distanze tra l’amministrazione e quei cittadini che, risiedendo in una zona periferica, non avevano modo di raggiungere con facilità la Casa Comunale. Proprio per permettere a tutti di essere ascoltati e con lo scopo di non lasciare inespressa nessuna richiesta indirizzata all’amministrazione, abbiamo pensato di offrire ulteriori occasioni di confronto ai cittadini delle zone più distanti dal centro urbano” hanno fatto sapere dall’Ente.

Ecco cosa sono i Comitati di quartiere

I Comitati di Quartiere saranno formati, per ciascuna frazione o contrada, da un gruppo di persone, scelte in modo autonomo dagli stessi cittadini dell’area di riferimento, che si occuperanno di segnalare all’amministrazione comunale tutto ciò che riterranno opportuno per migliorare le condizioni di vivibilità dell’area di appartenenza.

Le segnalazioni potranno riguardare, per esempio, gli spazi pubblici da migliorare, i disagi dovuti alla viabilità, idee, suggerimenti e qualsiasi altra cosa i cittadini vorranno sottoporre all’attenzione degli amministratori.

Le parole del primo cittadino di Serre

“Siamo entusiasti perché questa sera la risposta, da parte della rappresentanza di cittadini intervenuta, è stata molto positiva. Sono convinto, ed è un pensiero condiviso anche da tutta l’Amministrazione Comunale che rappresento, che solo con un’azione sinergica, che porti all’ascolto di ognuno senza escludere la partecipazione ad alcun cittadino, si può intervenire tempestivamente per risolvere ogni criticità e amministrare in maniera ottimale” ha affermato Opramolla al termine dell’incontro.