A Serre installate 3 “panchine smart”: ecco cosa sono le panchine intelligenti

Le panchine sono state installate nei giorni scorsi e quindi sono già funzionanti. Si tratta delle cosiddette “panchine intelligenti” che offrono, tra le altre cose, la possibilità di poter ricaricare la batteria del proprio smartphone in qualsiasi momento. Le panchine sono dotate di una luce che si accende nelle ore serali quando qualcuno ci si siede, illuminando l’area in cui sono state installate, e di un modem che permette a chi le raggiunge di collegarsi alla rete wi-fi. Si tratta di panchine che non solo migliorano il decoro urbano, ma non sono neanche impattanti per l’ambiente in quanto si alimentano sfruttando l’energia solare.

Ecco dove sono state installate

Le tre panchine sono state installate in diversi luoghi del comune alburnino ossia presso piazza XXIV Maggio, presso piazza Giuseppe Mazzini e presso la piazza della località Borgo San Lazzaro. “Siamo certi che le “panchine smart” renderanno un ottimo servizio alla comunità serrese e ai visitatori che, puntualmente, raggiungono la nostra cittadina.

Un passo in avanti

E’ importante stare al passo con le nuove tecnologie quando queste sono capaci di rendere più comoda la vita delle persone come in questo caso” hanno fatto sapere dalla casa comunale.