A Sant’Arsenio la Festa della Primavera e la donazione di un’altalena inclusiva nel parco giochi comunale

E’ stata una giornata all’insegna della celebrazione del “Gioco” in tutte le sue forme quella tenutasi ieri a Sant’Arsenio, nell’ambito della “Festa di Primavera” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio.

La giornata

La giornata è cominciata con l’inaugurazione di un’altalena inclusiva, donata al Parco Giochi Comunale “Le Matite” dalla “Rubrica delle Mamme del Vallo di Diano”. Una bella occasione, per rendere sempre più inclusivo il parco giochi comunale di Sant’Arsenio, frequentato da tanti bambini e famiglie provenienti anche dai comuni limitrofi del Vallo di Diano e che è considerato “uno dei più belli e a misura di bambino” del comprensorio. “La donazione, hanno spiegato le componenti della Rubrica delle Mamme del Vallo di Diano, rientra nella mission dell’Associazione che, tra i vari obiettivi, si è posta quello di rendere il più possibile inclusivi e ricchi i vari parchi gioco del Vallo di Diano, così da promuovere il gioco all’ aria aperta e la socializzazione infantile”. Erano presenti, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, insieme ai consiglieri comunali, Rosanna Pistone e Domenico Luisi, la piccola Lua insieme ai suoi genitori e Carmelina Fusco dell’Associazione “21 Passi”.

Giochi tradizionali

La giornata è proseguita con un pomeriggio all’insegna dei giochi tradizionali e più innovativi. La bella piazza di Sant’Arsenio, grazie alla società “Animarte”, si è trasformata in un maxi spazio dedicato ai giochi in cui sia i più piccoli che i più grandi hanno potuto cimentarsi. Sono state allestite circa 40 postazioni gioco, molte delle quali interamente realizzati in legno, oltre a laboratori creativi ed uno spettacolo per bambini.