A Santa Marina prende il via il progetto “BenessereinComune”

Città del benessere, sport, natura, ambiente, mare e cultura, il progetto, rivolto ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, prenderà il via lunedì 3 giugno 2024. Presso la foce del fiume Bussento, dalle 9.00 alle 13.00, si terrà la presentazione del progetto e delle attività annesse nell’ambito dell’iniziativa “BenessereinComune”

“Con vero piacere comunico che giorno 3 giugno 2024, presso la foce del fiume Bussento, si terrà la giornata di presentazione del progetto “BenessereinComune” – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – in questo giorno presenteremo le attività progettuali programmate nell’ambito dell’iniziativa, un fitto calendario di appuntamenti che si protrarranno fino a dicembre 2024. Seguirà un’esperienza indimenticabile, per esplorare ed ammirare il territorio da una prospettiva diversa e godere della vista di paesaggi incontaminati, tra sport e divertimento, grazie all’organizzazione di una piacevole avventura in kayak singolo e biposto. Nella stessa giornata ci sarà la possibilità di cimentarsi con un’altra disciplina acquatica divertentissima, il “Dragon boat”, al termine dell’attività sportiva verrà offerta una merenda per tutti gli alunni. Sono sicuro che sarà una giornata all’insegna del divertimento, senza escludere l’esperienza didattica attraverso la scoperta dei nostri meravigliosi luoghi”.