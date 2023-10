A San Rufo protagonista la castagna: festa il 30 e il 31 ottobre

In questi giorni a San Rufo si procede alla raccolta delle castagne. Prodotto tipico delle regioni montuose del bacino del Mediterraneo, regina dell’autunno, protagonista dell’evento, la castagna è pronta per la raccolta. In località Liverti, sede dell’omonimo rifugio immerso nel verde dei castagneti gli operatori sono al lavoro, con cura ed attenzione scelgono e mettono da parte i frutti da essere utilizzati il 30 e 31 ottobre prossimi in occasione della Festa, quando i visitatori potranno scoprire un ricco menù a base di castagne e le irrinunciabili e fragranti caldarroste.

Festa della castagna a San Rufo, le novità

Quest’anno, una novità fra le novità: stando al passo con le tendenze del momento e senza dimenticare le tradizioni del luogo, fra i padiglioni gastronomici sarà allestito un laboratorio dedicato alla produzione della pasta fresca.

Si potrà assistere alle fasi della lavorazione artigianale eseguita da mani esperte e volenterose con il commento di chi della tradizione e degli usi del passato ha fatto tesoro e motivo di studio.

Tornerà la pizza gourmet. Un sofisticato equilibrio di sapori e profumi. Una tavolozza di colori e sfumature. Ancora la castagna protagonista. Ancora mani abili a creare, a sperimentare, ad offrire bellezza. Ci saranno i dolci con il sapore della tradizione sanrufese.

Anche gli studenti protagonisti

Ci sarà la perizia e la disponibilità di chi li preparerà, offrendo ai visitatori un’immersione, un tuffo nel gusto e nella storia del paese. Le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di San Rufo si occuperanno della decorazione artistica degli stands.

Grazie alla guida attenta ed esperta delle docenti ed al sostegno della Dirigente Scolastica gli alunni sono già al lavoro, carichi di idee e creatività. Saranno i ragazzi stessi, quando tutto sarà pronto, ad abbellire i padiglioni con i propri lavori.

Musica e intrattenimento

Non mancherà l’intrattenimento musicale a sottolineare la magia della convivialità, dell’armonia, del buon cibo. In ogni angolo del centro storico, in ogni piazzetta, in ogni vicolo ci sarà musica. Saranno presenti artisti, gruppi musicali e cori che spazieranno fra i vari generi musicali assecondando gusti e desideri di tutti.

Spostandosi da un padiglione gastronomico all’altro, seguendo il percorso predisposto, l’animazione musicale varierà, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.