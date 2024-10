A San Nicola di Centola la svelatura della statua di Santa Rita da Cascia

Questo pomeriggio (domenica 20 ottobre) ore 18:00, presso la frazione San Nicola di Centola, si terrà la svelatura e la benedizione della statua di Santa Rita da Cascia.

La cerimonia

Saranno presenti tutte le autorità politiche e religiose del territorio nonché delle forze dell’ordine e la protezione civile.

Santa Rita, la santa de casi impossibili, è stata istallata perché “San Nicola aveva bisogno di una santa che pregasse e proteggesse la nostra comunità”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

Due cittadini, Aniello D’Arienzo e Mauro Di Vece, hanno voluto fortemente valorizzare questo luogo facendosi carico di tutte le spese; gli stessi, insieme ad altri soci, si stanno impegnando

per la ricostruzione della chiesa vecchia al borgo antico di San Nicola dove la fondazione Provvidenza di San Gaetano si sta attivando per raccogliere dei fondi per la ricostruzione dell’edificio.

Il luogo scelto per l’istallazione della statua è particolarmente suggestivo, con vista su capo da Palinuro. Di qui la scelta di abbellire l’aiuola e, d’accordo con del paese Don Claudio, posizionare la statua di Santa Rita.