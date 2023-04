A San Mauro Cilento nasce la prima “guida dal basso”: si racconta il territorio attraverso la voce degli abitanti

S’inaugura a San Mauro Cilento la rubrica di eventi programmati per il mese appena iniziato: Aprile “alle erbe” è una rassegna di eventi, laboratori, iniziative ecologiche, naturalistiche ed enogastronomiche che mettono al centro dell’interesse dei turisti, ma soprattutto dei residenti, l’enorme patrimonio materiale ed immateriale del Cilento.

La presentazione dell’iniziativa

Stamani, la presentazione presso la sede della Cooperativa Nuovo Cilento, del primo appuntamento in calendario: un’escursione ai piedi del Monte Stella volta alla conoscenza della flora spontanea, in compagnia di Fernando Quaglia dell’associazione Cilentanamente. Nel pomeriggio, una grande novità, grazie all’intervento di Nicola Di Novella, botanico ed esperto di erbe e antiche colture: si proporrà la creazione di una nuova figura, una guida del Parco in grado di favorire corridoi ecologici.

La “Guida del Parco dal basso”

L’idea della guida dal basso è di Silvio Perrella e nasce dall’esigenza di farsi raccontare il territorio dalle persone che più lo conoscono, semplicemente perché ci vivono: cultura, tradizioni, bellezze paesaggistiche e storiche possono assumere maggiore rilievo e valore se intrise di conoscenze ataviche, anche ancestrali. E’ forse il modo più efficace e genuino di comunicare un territorio, senza intermediazioni.

I Corridoi Ecologici

Nicola Di Novella, invece, è l’ideatore dei corridoi biologici e parte dalla riflessione dell’incompiutezza del percorso scientifico: “ la scienza moderna non studia più le cose, ma le relazioni fra le cose”. Da qui l’esigenza di mettere in relazione, interno e costa “ seguendo i flussi di piante, pietre, uomini, venti, storie… lungo le valli fino alle pianure, al mare”.