A Salerno il XXV Anniversario  del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II

Il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” si prepara a concludere i festeggiamenti per i suoi 25 anni di fondazione, la cui inaugurazione è avvenuta il 4 settembre 1999, con la visita e la benedizione di Sua Santità Giovanni Paolo II. Diverse, le iniziative già tenute per celebrare il XXV anniversario, tra cui “Tutti per il Seminario” e l’esposizione fotografica “Seminario in mostra”.

L’importanza del Seminario Metropolitano

“Il Seminario rappresenta uno dei cuori pulsanti della vita di una Chiesa diocesana, perché è lì dove vengono formati i sacerdoti del futuro. – ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi – Per questo, ricordiamo con particolare gratitudine e solennità i 25 anni da quando San Giovanni Paolo II venne ad inaugurare il Seminario metropolitano di Salerno, voluto fortemente dall’Arcivescovo di allora mons. Pierro, che – da allora fino ad oggi – ha visto diverse decine di giovani formarsi fino ad arrivare al traguardo dell’ordinazione sacerdotale”. “Ricordiamo e ringraziamo, al contempo, i diversi formatori – Rettori e Vicerettori, Padri spirituali, docenti – che in tutti questi anni hanno offerto il loro prezioso servizio per la crescita di questa importante istituzione, auspicando che essa possa continuare a svolgere il proprio compito all’altezza delle nuove esigenze che i tempi attuali richiedono, ai fini della formazione di un clero animato da spirito missionario e sinodale”, ha concluso S.E. Monsignor Bellandi.

Il programma

Il 21 ottobre, alle ore 16, è in programma, dunque, il Convegno sulla Teologia del Corpo di San Giovanni Paolo II con una Lectio Magistralis tenuta dal Rev.mo Mons. Livio Melina, già Preside del “Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia” e attualmente membro ordinario della Pontificia Accademia Teologica. A seguire, alle 19, i Primi Vespri della Solennità di San Giovanni Paolo II presieduti da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Primate Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno.

Il 22 ottobre, alle ore 10.30, il Solenne Pontificale presieduto da Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Robert Sarah e concelebrato dagli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Campania e dal Clero della Metropolia di Salerno.