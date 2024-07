A Roscigno Vecchia arriva “Enci Village Cilento”: un evento per gli appassionati di cinofilia. Ecco di cosa si tratta

Il 31 agosto ed il 1° settembre prossimi la splendida Roscigno Vecchia farà da cornice ad un evento imperdibile ed unico nel suo genere. Si tratta di “ENCI VILLAGE CILENTO”, organizzato dalla Società Italiana Pro Segugio, sezione Salerno, in collaborazione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

La kermesse è patrocinata dal Comune di Roscigno, dalla Fondazione Monte Pruno, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dalla Pro Loco Roscigno Vecchia.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati di cinofilia e per chi desidera riscoprire e valorizzare le bellezze delle aree interne del paese alburnino.

Durante la manifestazione saranno presenti i cani appartenenti al Gruppo 6, tutelati dalla SIPS (Società Italiana Prosegugio “Luigi Zacchetti”) in occasione del “Gran Raduno Nazionale Sips Salerno – Memorial Gianpasquale Luongo”.

Il programma

Questi magnifici esemplari di cani (dalmata, segugi, maremmani, razze italiane ed estere) saranno i protagonisti di una manifestazione volta a celebrare la loro bellezza. Gli appassionati potranno immergersi in un week-end ricco di attività grazie alla presenza di espositori del settore.

ENCI VILLAGE CILENTO rappresenta un’opportunità per conoscere le ultime novità in ambito cinofilo, incontrare esperti e professionisti, e scoprire prodotti e servizi dedicati ai nostri amici a quattro zampe.

ENCI VILLAGE CILENTO, però,non è solo un evento cinofilo, ma rientra in un più ampio progetto di valorizzazione delle aree interne. Roscigno Vecchia, con il suo fascino senza tempo, offre un contesto ideale per questo tipo di iniziative, promuovendo il turismo locale e la riscoperta di luoghi spesso dimenticati, ma ricchi di storia e cultura.

Le dichiarazione

“L’obiettivo è far conoscere le nostre zone e le aree interne agli appassionati cinofili che verranno da tutta Italia – sottolinea Francesco Palmieri, Presidente SIPS sezione provinciale di Salerno – Saremo il primo Enci Village in Campania. Si partirà con l’apertura degli stands espositivi alle 14 del 31 agosto e l’inaugurazione ufficiale dell’Enci Village Cilento. Parteciperanno grandi aziende del settore della cinofilia provenienti da tutta Italia. Inoltre avremo come ospiti i Falconieri del Re dalla Toscana. Quindi la cena con degustazione di prodotti tipici a base di selvaggina. Sabato pomeriggio ci sarà la tavola rotonda con il presidente nazionale dell’Enci Dino Muto, il commissario straordinario della SIPS Società Italiana Pro Segugio, Gianluca Di Giannantonio ed un alto esponente istituzionale nazionale.

Sempre sabato 31 agosto, soprattutto per i più piccoli, #isidejuniorhandler ed il #teamnelli saranno a disposizione per una dimostrazione di handling su come portare un cane in esposizione e per rispondere alle domande di chi si voglia avvicinare al mondo delle Expo (Per info: Veronica Orrù 3319375371). La domenica mattina, 1° settembre, alle 9:30 l’inizio del raduno dei cani del Gruppo 6 con esperti giudici dell’Enci. Si tratta di una due giorni estremamente importante anche perché gli appassionati di cinofilia muovono l’economia”.