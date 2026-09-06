Alburni

A Roscigno riparte Liberi e Forti 3.0: una rete per lo sviluppo del Cilento

L'associazione Liberi e Forti 3.0 si riunisce a Roscigno per promuovere la crescita dei territori interni con amministratori, cittadini ed esperti.

Di: Ernesto Rocco
A Roscigno riparte Liberi e Forti 3.0: una rete per lo sviluppo del Cilento

L’associazione Liberi e Forti 3.0 ha dato il via alla sua nuova fase operativa nella cornice di Chef House Cilento, a Roscigno. L’appuntamento ha segnato la ripartenza di un progetto volto a favorire la sinergia tra amministrazioni locali, associazioni e cittadini, identificando nel dialogo e nel coinvolgimento diretto le leve fondamentali per la crescita dei territori e per il rilancio delle aree interne.

Un punto di partenza per lo sviluppo locale

La finalità della rete è mettere a fattor comune competenze, idee ed esperienze dirette per elaborare progetti pratici orientati al bene collettivo. Questo momento di confronto informale è stato strutturato come una base solida da cui sviluppare sinergie sociali e istituzionali durature. L’iniziativa ha visto la presenza del fondatore del movimento e sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, affiancato da un ampio gruppo di esponenti del mondo civile e istituzionale.

Tra i contributi rilevanti si segnalano quelli dell’ingegner Giovanni Nanni, già direttore regionale della Campania e direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco al Ministero dell’Interno, e dell’ex parlamentare Lucia Vuolo. L’attenzione ai temi della coesione e del sostegno sociale è stata rimarcata dalla partecipazione di don Vincenzo Federico, presidente della Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro.

La testimonianza del colonnello Carlo Calcagni

L’incontro è stato arricchito dal contributo in collegamento del Colonnello Carlo Calcagni, ufficiale del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano e atleta paralimpico. Calcagni, figura di riferimento per la determinazione dimostrata nella battaglia legata alle conseguenze dell’esposizione all’uranio impoverito, ha condiviso una riflessione incentrata sulla capacità di superare le avversità e sull’importanza dell’impegno a favore degli altri.

La risposta delle comunità del territorio

All’evento hanno preso parte diversi amministratori dei comuni vicini, rappresentanti di enti e vari cittadini. L’alta affluenza ha confermato la necessità di costruire un network territoriale basato sulla libera circolazione delle idee e sulla collaborazione attiva, elementi indispensabili per garantire un futuro di crescita alle realtà locali.

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