A Roccadaspide un weekend dedicato alla prevenzione

Per Roccadaspide, quello appena trascorso, è stato un fine settimana dedicato alla prevenzione.

Tante le iniziative messe in campo a partite dalla mattinata di sabato quando notevole successo ha riscosso anche “Pink your life” la giornata in rosa dedicata alla lotta contro il tumore al seno organizzata dall’associazione “Liberamente Donne” presieduta da Elisa Coviello. A prendere parte all’evento gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Parmenide di Roccadaspide, accompagnati dai docenti e dalla dirigente, Rita Brenca, il sindaco Gabriele Iuliano, l’oncologo Gerardo Siano e la biologa-nutrizionista, Francesca Mauro. Commovente la testimonianza di Simona Pignataro, giovane donna di Roccadaspide che ha raccontato la sua esperienza sottolineando l’importanza della prevenzione che può salvare la vita.

Grande partecipazione anche per le “Domeniche distrettuali della Salute” che hanno preso il via ieri a Roccadaspide. L’evento è stato promosso dal Rotary Club Roccadaspide – Valle del Calore presieduto dal dottore Giuseppe Guadagno. Tanti gli esperti presenti che hanno condiviso la loro esperienza e la loro professionalità. Ad intervenire, dopo i saluti del presidente Guadagno, anche il sindaco, Gabriele luliano e il direttore del Distretto Sanitario 69 Capaccio – Roccadaspide, Antonio Claudio Mondelli. La chiusura dei lavori è stata curata dal dottore Antonio Brando, governatore del Distretto 2101. Contemporaneamente al convegno sono state effettuate le visite gratuite a cura dei medici: Flavio Volpe, Ersilio Trapanese, Basilio Angrisani e Gerardo D’Amato. Il coordinamento delle visite è stato affidato alla dottoressa Antonella Sica e al dottor Angelo Trotta.