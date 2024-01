A Roccadaspide, domani la presentazione di “Bibliolab. Incontriamoci in biblioteca”

Si terrà domani sera, 18 gennaio, a Roccadaspide, un incontro per parlare del progetto nato in risposta all’avviso pubblico “Giovani in biblioteca”.

L’incontro

L’incontro, denominato “Bibliolab. Incontriamoci in biblioteca” si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Comune, a partire dalle ore 18:00; interverranno il sindaco, Gabriele Iuliano, il presidente di Accademia UDS APS, Danilo Salvatore e il presidente del Forum dei Giovani di Roccadaspide, Matteo Iannone.

Il progetto

L’avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” è finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni e, durante la serata, saranno presentate le attività del progetto da realizzare che prevedono laboratori di lettura, di teatro, di disegno e di fumetti per ragazzi, percorsi di autostima, incontri sul bullismo per docenti e genitori, percorsi di psicologia alimentari, incontri per contrastare le frodi online, lezioni sulla lingua dei segni e giornate dedicate ai ragazzi fragili, musicoterapia, giochi di inclusione, caffè letterari e tanto altro.

L’obiettivo

L’obiettivo generale del progetto, che durerà un anno, è quello di favorire la socialità e l’aggregazione e stimolare la partecipazione dei giovani alle iniziative socio-culturali che si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Roccadaspide, che diventerà un nuovo luogo di incontro, di condivisione e di aggregazione giovanile.

Le attività saranno rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni, con il coinvolgimento diretto di almeno cento ragazzi, attraverso la progettazione partecipata di attività e servizi innovativi.

La biblioteca di Roccadaspide

La biblioteca “Magna Grecia” si trova nel centro cittadino di Roccadaspide, in un locale di proprietà comunale adiacente all’Istituto Comprensivo ed offre tredici postazioni lettura e tre postazioni internet. Attualmente il servizio è gestito da due componenti dell’Associazione “A Voce Alta” di Roccadaspide. Il progetto che sarà presentato domani comprenderà anche ulteriori ore di apertura della biblioteca.