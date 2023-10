A Prignano Cilento arrivano le Sacre Reliquie Maggiori dei Santi Cosma e Damiano

Dal 6 al 10 ottobre 2023 la Parrocchia San Nicola di Bari in Prignano Cilento ospiterà le Sacre Reliquie Maggiori dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano provenienti dalla Basilica Cattedrale Maria SS. Assunta della Città di Oria (BR). Un’opportunità per chiedere la loro intercessione in un tempo nel quale aumentano le richieste di preghiere per guarigioni fisiche e spirituali. I santi Cosma e Damiano, noti anche come santi medici. Sono stati due medici romani, gemelli e fratelli maggiori dei santi Antimo, Leonzio ed Euprepio. Secondo la tradizione furono nella prima generazione di martiri sotto l’impero di Diocleziano: sono venerati da tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi.

Dal momento che non vollero mai denaro o beni in cambio della loro pratica di medici e guaritori, furono soprannominati Anargyroi (dal greco antico Ἀνάργυροι, “senza argento” o “Santi non mercenari”). È stato detto che grazie a queste opere convertirono molte persone alla fede cristiana

Ecco il programma completo:

Venerdì 6 ottobre

Ore 17.30 Arrivo ed accoglienza delle Sacre Reliquie Maggiori presso Piazza Municipio con la presenza delle sautorità civili, militari e dell’Unitalsi diocesana. Processione verso la Chiesa.

Ore 18:00 Intronizzazione e incensazione delle Sacre Reliquie, Santa Messa presieduta da Don Roberto Guida, Vicario foraniale. Celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi e preghiera per invocare la guarigione fisica e spirituale.

Sabato 7 ottobre

Ore 9.30 Visita delle Reliquie dei Santi Medici alla casa di Cura S. Pio e Santa Messa.

Ore 12.00 Supplica ai Santi Cosma e Damiano

Ore 15.30 S.Rosario e Santa Messa presieduta dal padre Abate di Montevergine Don Riccardo Luca Guariglia. Celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi e preghiera per invocare la guarigione.

Domenica 8 ottobre

Ore 12.00 Supplica ai Santi Cosma e Damiano

Ore 17.30 Santo Rosario e Santa Messa con benedizione dei medici, infermieri, frmacisti e collaboratori sanitari.

Lunedì 9 ottobre

Ore 12.00 Supplica ai Santi Cosma e Damiano

Ore 15.30 Adorazione e Confessioni

Ore 17.30 Santo Rosario e Santa Messa con celebrazione comunitaria e unzione degli infermi.

Martedì 10 ottobre

Ore 10.00 Pellegrinaggio delle reliquie minori dei Santi Medici agli8 ammalati.

Ore 12.00 Supplica ai Santi

Ore 17.30 Santo Rosario e Santa Messa celebrata da Don Francesco Nigro, Rettore capitolare della Chiesa Cattedrale di Oria.

In questi giorni la chiesa sarà aperta dalle ore 9 alle ore 20.