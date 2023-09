Sono seri i traumi riportati dall’operaio alla guida di una spazzatrice dopo che il mezzo ha impattato violentemente contro un’abitazione nel centro storico di Polla.

I motivi del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri della locale Stazione e gli agenti della Polizia Municipale del paese.

Ferito operaio

L’uomo, purtroppo, ha riportato traumi importanti. Per questo è stato necessario il trasporto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. E’ ricoverato in prognosi riservata.