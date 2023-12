A Polla un concerto per la pace per lanciare un messaggio di solidarietà in un momento storico di conflitti atroci e di guerra

Voluto dalla Pro Loco di Polla, in collaborazione con l’Associazione Musici del Tanagro e l’Associazione sant’Antuniello, il “Concerto per la Pace” è un evento musicale che ha come obiettivo principale quello di promuovere un messaggio di pace, unità e comprensione tra le persone attraverso la musica. Con la celebrazione religiosa dell’Immacolata si dà inizio al periodo delle festività Natalizie che ancora di più riconducono alla riflessione sull’importanza del messaggio di pace del Signore.

Il concerto per la pace a Polla

Il concerto si terrà nella sala San Francesco del Convento di Sant’Antonio di Polla, l’8 dicembre 2023 alle ore 19.00. L’ensemble è composta dai m.ti Bernardo Tramontano flauto traverso, Michele Cancro chitarra classica, Fabio Laino chitarra classica, Rosario Sarno pianoforte, Italo Zaccagnino contrabbasso. Per l’occasione verrà proposta una selezione di musica classica e contemporanea con brani di J. S. Bach, Piazzolla, Glass, Ortolani, Morricone, Lentini, Satie, S. Bjork.

La nota dell’associazione

«La Pro Loco di Polla, l’Associazione I Musici del Tanagro e l’Associazione Sant’Antuniello con il sempre presente ed immancabile patrocinio del Comune di Polla sperano che la comunità locale si ritrovi in questo evento per far sentire la propria voce e partecipare alle tante iniziative in corso nel mondo. L’evento può e deve essere l’occasione per discutere, parlare, confrontarsi e sensibilizzare giovani, e non, sul tema e sull’importanza della convivenza tra i popoli». Così i promotori dell’iniziativa.