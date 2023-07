A Policastro un camp del Real Madrid

Cinque giorni di calcio, di allenamenti e di insegnamenti per i giovanissimi del Golfo di Policastro che hanno preso parte al Camp di Calcio organizzato dalla Polisportiva Pixous – Golfo di Policastro in collaborazione con la società del Real Madrid. Cinquanta i ragazzi che dal 10 luglio e fino al prossimo 14 luglio saranno impegnati sul campo di calcio di Policastro Bussentino per un’esperienza a tutto calcio. Tra gli allenatori presenti anche il campione del mondo Pedro Pasculli, campione del mondo e compagno di squadra di Diego Armando Maradona.

Un’esperienza unica per i giovani del Golfo di Policastro che hanno aderito all’ambizioso progetto fortemente voluto dalla Polisportiva Pixous – Golfo di Policastro.