A Piano Vetrale taglio del nastro per la Biblioteca Comunale

L’Associazione Fiaba in borgo annuncia l’inaugurazione ufficiale della prima Biblioteca comunale sezione Piano Vetrale, nel comune di Orria. La biblioteca avrà l’obiettivo di fornire alla comunità e ai visitatori, un nuovo spazio dedicato alla lettura, alla cultura e agli incontri.

La cerimonia

La cerimonia si terrà il 15 dicembre 2024 alle ore 17.30, presso la sede della biblioteca in Via delle Regione, Piano Vetrale. A seguire, dopo il taglio del nastro, raggiungeremo con pochi passi, il Centro Socio Culturale Paolo de Matteis, per partecipare, alle ore 18.00, alla presentazione del libro “Essere Filosofo” di Ferdinando Carrozza Schettino che dialogherà con Antonio Pesca.

Sono previsti i saluti istituzionali di: Maria Luisa Di Matteo Presidente dell’Associazione Fiaba in borgo, Agostino Astore Sindaco di Orria, Luigi Inverso Presidente della Proloco Paolo De Matteis e Massimo Sica Presidente dell’Associazione “100CrammatiniRussi”.

La biblioteca

L’apertura della Biblioteca nasce con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini del comprensorio un luogo accogliente dove poter accedere a una vasta selezione di libri, risorse digitali e iniziative culturali. Il progetto, realizzato in collaborazione con il comune di Orria, la Proloco Paolo de Matteis, l’associazione teatrale “100CrammatiniRussi”, l’associazione Mimosa 22, e con il sostegno dello Studio Spark e dell’azienda Convergenze S.p.A. SB, vuole diventare un punto di riferimento per la promozione della lettura e dell’inclusione sociale.

La biblioteca offrirà inoltre una serie di servizi, tra cui il prestito libri, incontri con autori, conferenze su vari temi. Saranno organizzati eventi culturali per coinvolgere tutta la comunità e per promuovere il dialogo intergenerazionale. La Biblioteca rappresenta un’opportunità per tutti coloro che desiderano scoprire il piacere della lettura, approfondire le proprie conoscenze, o semplicemente trascorrere del tempo in un ambiente stimolante e accogliente.

La sua missione è quella di favorire la crescita culturale e sociale dei cittadini, senza alcuna distinzione.